Podvyživenou fenku kdosi vyhodil za Jabloncem do bláta. Zemřela

Jablonec nad Nisou – Otřesný zážitek má za sebou jablonecká studentka. Při procházce našla v kaluži polomrtvou fenku. Za dvě hodiny u veterináře zemřela. Případ si zřejmě převezme policie.

„Kdyby opodál neležela psí deka, ještě bych dokázala pochopit, že nenašla cestu domů,“ zlobí se Dagmar Kubištová, předsedkyně Ligy na ochranu zvířat ČR. „Je tisíc způsobů, jak se zbavit psa, ale tohle je ten nejhorší,“ dodává. Proč pejsek uhynul, bude jasné příští týden, kdy veterinární ústav vydá Kubištové protokol s výsledky. Pokud se pitvou prokáže, že původem byl hlad a dehydratace, hodlá podat trestní oznámení.

Sotva desetiměsíční štěně malého vzrůstu ležící napůl v kaluži vody našla v neděli odpoledne kousek za městskou cedulí studentka na procházce. Pro psa by měla přijet městská policie. Jenže to by musel ležet na území města, o 150 metrů dál směrem na Novou Ves.

U strážníků proto studentka nepochodila, volala tedy na tísňovou linku 158. „Oznamovatelka sdělila, že tam leží malý vyhublý pes, ale žije. O možném týrání se však nezmínila. Sdělili jsme jí telefon do útulku, který je na přepravu zvířat v takovém případě vybaven,“ vysvětlila policejní mluvčí Dagmar Sochorová s tím, že v případě udaného podezření na trestný čin by hlídka na místo vyjela.

Do třetice dívka uspěla a na polní cestu vyjelo auto z lučanského útulku Dášenka. „Měla zdravé oči a výraz. Žádný výtok. Ale byla podvyživená, měla tak dvě kila,“ řekla Kubištová. Dvě hodiny fenka bojovala o život, ani odborná pomoc ve veterinární ošetřovně však její konec neodvrátila. „Někdo ji na místo dovezl nebo donesl už na pokraji sil, jinak by se vydala od deky. Vypadá to, že se z ní doplazila do kaluže napít,“ míní Kubištová.