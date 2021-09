Rozpis zastávek najdou zájemci na webu mestojablonec.cz . Stále platí, že občané Jablonce mohou odložit zdarma neomezené množství bioodpadu do sběrných dvorů v Proseči a v ulicích Dalešická, Belgická a Želivského.

Do označených kontejnerů mohou občané odevzdat trávu, listí, větve, zbytky rostlinného materiálu ze zahrad apod. Není možné odložit bioodpad živočišného původu. Město prosí občany, kteří přivezou větve, aby se snažili minimalizovat jejich objem tak, aby se do kontejnerů pohodlně vešel i bioodpad jiných lidí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.