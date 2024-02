Právě on dnes firmu vede. „Jako malý, ještě v předškolním věku, jsem si začal uvědomovat, že naše rodina dělá něco, co bylo jiným lidem možná až exotické, a to ne kolikrát úplně v krásném slova smyslu. Samozřejmě, že mi spolužáci připomínali, co naše rodina dělá. Bývalo to takovým terčem, ale ne posměchu, spíše takového zaškatulkování,“ vzpomněl Ladislav Kopal.

V celé rodině šlo ale vždy o vážné téma. „Mluvili se mnou o tom, ale velmi opatrně. Nicméně dokázal jsem si představit už jako malé dítě, že se jedná o odchod člověka a péči o něj i o pozůstalé,“ vysvětlil.

Postupně začal ve firmě pomáhat. Nejdříve na hřbitově, kde už v jedenácti letech třeba hrabal listí nebo odhazoval sníh. Rodiče zkrátka chtěli, aby téma pohřebnictví vnímal co nejdříve. Snažili se mu vštípit, že téma rodinné firmy je vážné. „Myslím, že jsem to za ty roky vyhodnotil správně. Hlavně cítím tu vážnost odchodu člověka a bolest pozůstalých,“ sdělil mladý muž, který se pohybuje v nestandardním podnikání.

Po základní škole a krátké epizodě na obchodní akademii se vyučil instalatérem. Po získání výučního listu nastoupil do rodinné firmy a už skoro jako dospělý prozřel. „Bylo mi jasné, že chci zůstat doma, tedy i ve firmě. Se vším všudy.“ A tak už při práci dálkově studoval v Akademii ve Světlé nad Sázavou, která jako jediná škola v České republice vyučuje maturitní obor Podnikání se zaměřením na Technický provoz pohřebnictví.

Harrachov se probouzí: Velký můstek čeká oprava, jen ten mamutí musí počkat

Postupně zajišťoval praktický chod společnosti. Jenže rok 2023 se stal zlomovým pro celou rodinu Kopalových i pro samotnou firmu. „Táta nechával provoz firmy dlouhou dobu už na mně, ve smyslu podnikatelského to na mě ale spadlo až po jeho úmrtí. Pomáhá mi teď ale samozřejmě celá rodina,“ zdůraznil.

Tradici pohřebnictví rodina Kopalových zdědila po Mikuláši Juraškovi. Ten už v roce 1975 začal pracovat v tehdejším pohřebnictví Podniku služeb v Jablonci nad Nisou.

Později se k němu přidal Ladislav Kopal starší, který si vzal dceru Mikuláše Jurašky. Po revoluci vznikla firma Kopal. V současnosti se do vedení společnosti zapojila už třetí generace rodiny.

Společnost Ladislav Kopal působí v Jablonci nad Nisou, Liberci a širokém okolí, ve středních Čechách pak provozuje dceřinou společnost pod tradiční značkou, kterou koupila. Chloubou je soukromé krematorium v Novinách pod Ralskem. Jeden ze snů Ladislava Kopala staršího se tady stal skutečností před několika lety. „Pozůstalí tu mohou být i u samotné kremace, což je málokde možné. Vše je pod kamerami, takže dokážeme zdokumentovat úplně celý úkon. Veškeré fámy o výměnách rakví, okrádání zemřelého o oblečení a podobně tady jasně vyvracíme. S tím nechceme mít nic společného,“ řekl.

Soukromé krematorium byl jeden z vrcholů snažení Kopala staršího. „Ale za hlavní považoval poskytování služeb skutečně komplexních. U nás připravujeme celý obřad od A do Z. Zakládáme si na tom, že vše zařídíme my. Od prvotního výjezdu a agendy, zajišťujeme třeba i zahraniční převozy nebo poradenství,“ doplnil Ladislav Kopal.

Budeme u vás rychleji, slibují hasiči i záchranáři. V Turnově vznikne centrum

Jak sám říká, pohřby takzvaně do země jsou na severu Čech na ústupu. Standardní pohřeb žehem je totiž dnes řádově levnější než pohřeb, při němž se spouští rakev do hrobu. „Liberecký kraj je navíc velice ateistický, takže po Praze tady máme nejvyšší poměr mezi pohřbem žehem než do země, zhruba devět ku jedné, možná i více,“ doložil.

A co doba „kovidová“? „Řekl bych, že pohřbů nebo úmrtí bylo až jednou tolik než předtím a poté. V prvních měsících jsme museli dodržovat velmi přísné hygienické normy, ze začátku panoval ve společnosti velký strach a obavy. Zemřelí se třeba nesměli převlékat, což bylo pro pozůstalé velmi tvrdé. Ale my jsme tuto službu, jakmile to šlo, ihned znovu nabízeli, a to daleko dříve než naprostá většina konkurenčních pohřebních služeb. Snažíme se vždy vyjít pozůstalým vstříc,“ doplnil.

Když po rychlé nemoci zemřel Ladislav Kopal starší, mimo jiné předseda Sdružení pohřebnictví ČR, začala bitva o trh. „I když jsme ani náznakem neuvažovali o konci firmy, objevily se útoky konkurence a nepravdy. Zkoušeli, jak budeme reagovat. Na jednu stranu to chápu, na druhou mě ta intenzita až zaskočila. Ostré lokty v pohřebnictví? Rozhodně. Ovšem máme je i my, a tak jsme se nezalekli, spíše nás to motivovalo,“ ohlédl se Ladislav Kopal mladší.

A jak mladý spolumajitel pohřební služby relaxuje? „Relaxuji s rodinou, máme malou holčičku, což znamená výlety, poznáváme s ní svět, člověk znovu nahlédne kousíček do dětství. A dost sportuji,“ uzavřel Ladislav Kopal mladší.