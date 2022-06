I druhý v pořadí co do délky hledání je pachatelem trestného činu. Pavol Chrašč měl v červenci roku 1999 nastoupit k výkonu trestu za spáchání loupeže v klenotnictví v Tanvaldu. „Byl odsouzen za zločin, kde je trestní sazba asi 10 let. Zjevně se mu nechtělo trest absolvovat, a tak zmizel,“ popsala policejní mluvčí.

Pětinásobný vrah Biederman chtěl na svobodu. Soud to zamítl

Na Pavla Chrašče byl proto v srpnu 1999 vydán příkaz k dodání odsouzeného do výkonu trestu odnětí svobody a posléze vyhlášeno pátrání. Úspěch se ale nedostavil. A to ani poté, co byl v roce 2006 vydán Evropský zatýkací rozkaz, když indicie o pohybu Chrašče ukazovaly do Polska.

20 let pohřešovaný

Jiřímu Hlaváčkovi z Jablonce nad Nisou bylo v roce 2002 jednapadesát let. Dne 30. října stejného roku se po něm slehla zem. Tehdy oznámil manželce, že odjíždí na setkání s kamarády na Slovensko. Vlivem okolností nastoupil inkriminovaného dne do vlaku na Malé Skále. V plánu měl po příjezdu na Slovensko absolvovat pětadvacetikilometrovou túru na horskou chatu, kde se mělo setkání odehrát. Na místo ale již nikdy nedorazil. Dodnes není jisté, kde se muž, žijící trvale na sídlišti Mšeno, ztratil. Poslední hmatatelnou stopou bylo svědectví z nádraží Malá Skála. Policisté od té chvíle nemají jediný důkaz.

„Jeho manželka oznámila 1. listopadu policii, že manžel na místo setkání nedorazil, což zjistila po telefonátu jeho slovenských přátel. Ptali se jí, kde manžel je,“ popsala Baláková. Policisté z Čech i jejich kolegové ze Slovenska od té doby prověřili stovky oznámení a vyslechli další stovky svědků. Po Jiřím Hlaváčkovi, který podle policie i rodiny netrpěl žádnými psychickými problémy a vztahy v rodině byly taktéž bezproblémové, se prostě slehla zem. „Nenašli jsme žádné kontakty, nikde nic neplatil platební kartou, nikde nebyl ošetřen. Zmizení Jiřího Hlaváčka je dodnes pro policisty tajemstvím,“ doplnila Baláková.

Nejčerstvější pátrání

Již od dubna letošního roku hledají policisté nezvěstnou jednapadesátiletou Martu Havlíkovou z Jablonce. V pátek 22. dubna, kdy se ztratila, měla podle rodiny u sebe jen postarší telefon značky Alcatel, ze kterého odeslala jednu zprávu, v níž stálo: „Mám vás ráda.“

Poslední informace, které mají policisté k dispozici, hovoří o tom, že byla viděna naposledy ten samý den kolem 19. hodiny v Harrachově. Od té doby v rámci mnoha šetření a prověrek nebyl výskyt pohřešované zaznamenán. Ani ona o sobě nikomu nepodala žádnou zprávu a domů se nevrátila.

Po pohřešované jednapadesátileté Martě Havlíkové intenzivně pátrá i její rodina. „Maminku stále hledáme, používáme drony, chodíme po lesích, spolupracujeme s IT techniky a policií, která případ předala kriminalistům. Ale stále žádné stopy. Velmi se obáváme o její život, odešla z domu bez veškerých osobních věcí, včetně dioptrických brýlí,“ popsala dcera hledané ženy Petra Čáslavská.

Rodina z Jablonecka pohřešuje maminku, může být v ohrožení života

Na základě dosud provedeného šetření policisté nemohou vyloučit to, že by mohla být v ohrožení zdraví i života. „Pokud získáme nové poznatky, pátrací akci jsme připraveni opakovat,“ doplnila mluvčí jablonecké policie Dagmar Sochorová.

Veškeré informace ke kterémukoli hledanému či pohřešovanému sdělte policistům na kterékoliv služebně nebo telefonicky na bezplatné lince 158. Kontaktovat můžete i přímo policisty z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou na telefonním čísle 974 480 100.