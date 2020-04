Vladimír Buriánek vlastní oblíbenou restauraci a pension Formanka ve Splzově. Před lety se stal i majitelem legendárního hotelu Veselý v Železném Brodě. Nyní se ale musí vypořádat s velkou krizí vzniklou nemocí COVID-19. „Trochu jsem to tušil, tak jsem ještě stihl nakoupit obklady a dlažby na to, abych v době, kdy bude zavřeno, předělal toalety v restauraci,“ prozradil Vladimír Buriánek v rozhovoru pro Jablonecký deník.

Ještě před několika málo měsíci se zdál být svět růžový. Pak ale dorazil koronavirus. Tušil jste předem, jaký to bude mít dopad na váš obchod?

Nikdo netušil a ještě ani nikdo netuší, jak to skončí. Na takovou věc prostě nejste připraveni. Nemám takové finanční rezervy, abych tady měsíce mohl živit zaměstnance a platit složenky. Jsem podnikatel a neustále něco buduji, vylepšuji, kupuji nové technologie. To je ten motor podnikání, ne mít hromady peněz a čekat, jestli se něco stane.

Jak vám bylo, když vláda zavřela veškeré restaurace a ubytovací zařízení?

Situace s nemocnými kulminovala. Trochu jsem to tušil, tak jsem ještě stihl nakoupit obklady a dlažby na to, abych v době, kdy bude zavřeno, předělal toalety v restauraci. Myslel jsem, že za čtrnáct dní bude vše zase ve starých kolejích, ale všechno je jinak. Už jsem se dostával do situace, že jsem se budil, nevěděl jsem, jak zaplatím elektriku, plyn, vodu.

To je kolik pro představu?

V našich provozovnách to dělá cca 60 tisíc měsíčně. Dál to je ale výplata lidem, odvody a další výdaje.

Jako mnoho jiných hostinských jste otevřel výdejní okénko. Zastavují se u vás zákazníci? Jaký máte propad na kuchyni?

Okénko jsem otevřel, ale moc to nemělo smysl, tak jsem to zrušil. Nyní fungujeme na bázi, že část zákazníků, kteří k nám chodí, zavolají a já jim to operativně uvařím, ale čekat u okénka je v naší lokalitě kontraproduktivní.

Jak jste na tom s personálem, musel jste někoho propustit?

Ano, držel jsem do konce března, zda mi naše vláda přispěje na mzdy a odvody zaměstnanců. Bohužel, u nás to není jako v okolních vyspělých zemích, kde jim vlády pomohly. Nic jiného mi nezbylo, než že jsem naprostou většinu zaměstnanců propustil s tím, že po ukončení nynější situace je okamžitě zaměstnám zpět.

Počítejme, že budete mít zavřeno třeba ještě měsíc. Jak to zvládnete, jaké budete mít ztráty?

Už vidím, že to bude nejméně do konce dubna, ztráty v tržbách jsou ve statisících.

Zvládneme boj s koronavirem? A co bude podle vás dál?

Každý boj někdy končí, ale ztráty jsou různé. Některé restaurace to nedají, jiné omezí provoz, někdo se vrátí do starých kolejí. Na to má vliv mnoho faktorů. Osobně si myslím, že větší problémy mají velké restaurace a hotely, které zaměstnávají mnoho lidí. Osobně si myslím, že až to skončí, tak provozovny našeho typu, které se zaměřují na domácí cestovní ruch, na tom budou lépe, než velké hotely v Praze nebo lázeňských centrech, kde podíl české klientely je třeba jen 15 procent. Protože hranice budou zavřené asi ještě dlouho. Každopádně všem kolegům držím palce.

Kdy jste se rozhodl podnikat v gastronomii?

Podnikat v gastronomii jsem začal v roce 1992, kdy jsem koupil starý dům u silnice, ze kterého je nyní restaurace Formanka. V té době jsem pracoval ve Špindlerově Mlýně, kde jsem se snažil vydělávat na opravy, abych mohl otevřít. Podařilo se mi také získat cca milionový úvěr na opravu, s úrokem 18,5 procent a splatností 3 roky. Bylo to vražedné. Restauraci jsem otevřel v březnu 1994.

Proto jste šel na Hotelovou školu do Turnova? Jak vzpomínáte na studia?

Práce s lidmi v hotelnictví a restauracích mě prostě bavila. Už jako student na gymnáziu jsem chodil po víkendech na brigády do tehdy ještě funkčního a pěkného hotelu Cristal v Železném Brodě. Na léta ve škole si dobře pamatuji, dodnes se každý rok scházíme.

Proč jste se rozhodl restauraci otevřít v okrajové části města, byť u hlavní silnice?

Když jsem se rozhodl, že si postavím vlastní restauraci, nebylo jednoduché najít vhodnou provozovnu. Bylo to v době divoké privatizace, kde stávající provozovny vykoupili většinou ti, kteří byli nějakým způsobem dobře finančně zajištěni, a to já jsem nebyl. Dlouho jsem hledal něco, kde cena a výkon by pro mě byla dobrá a tento dům mi padl do oka okamžitě. Ani jsem se nebyl podívat v domě a hned jsem řekl, že ho beru.

Jaké bylo podnikání v devadesátých letech. Lehčí než dnes?

Nedá se říci, že bylo lehčí. Bylo úplně jiné. Začínali jsme, restaurace byla pěkná, lidi měli chuť chodit do restaurací, bylo stále plno, ale dluhy byly takové, že jsme dřeli s minimem zaměstnanců a kolu, kterou jsme prodávali zákazníkům, tu jsme si prostě nedali. Pro nás to byly vyhozené peníze. Dnes jsme již nějak zajištěni, ale pochopitelně se rozrostla konkurence, je zcela jiný styl gastronomie a tomu všemu se musíme přizpůsobovat.

Taky jste se rozšířili…

Ano, restauraci jsme postupně rozšířili o penzion a o malý rodinný hotel Veselý v Železném Brodě. Větší potenciál nyní vidím v ubytování hostů a péči o ně.

Někteří hospodští si potrpí na dobré pivo, jiní zase na jídlo. Jak jste si svůj obchod postavil vy?

Já, jako srdcař, mám od samého začátku Budvar, který je dosud národním podnikem a nespadl pod nějaký cizí kapitál. Naše provozovny rozhodně nestojí na pivu, to je pouze doplňkem našich služeb. My momentálně naše podnikání stavíme hlavně na ubytování a stravování.

Dnes je z Vaší restaurace a pensionu Formanka ve Splzově doslova areál. Jak bylo složité vše vybudovat?

Každé podnikání je složité. Musíte mít nápad, musíte mít štěstí, musíte se na dlouhý čas uskromnit. Ale hlavně musíte mít chuť, být cílevědomý a mít neustále nějaké plány. Nejdříve jsem otevřel restauraci, to bylo v roce 1994 a v roce 2000 jsem otevřel penzion, který jsem vybudoval ve starém hospodářském statku.

Vy jste známý i svým bojem se státními úřady. Natočil jste několik videí o chování inspektorů České obchodní inspekce. Můžete ty příběhy přiblížit?

Byly to příběhy o praktikách ČOI, které se staly v naší provozovně. Před lety, když jsem byl mladší a přišla ČOI, tak jsem věděl, že musí vždy něco najít, že to je nepsané pravidlo. Když jsem byl mladý, tak jsem se jich bál a platil jsem, jak nařídili, za cedulky, že se nekouří, za cedulky, že nenaléváme řidičům apod. Když jsem zestárnul, tak jsem se jich už nebál, ale chtěl jsem mít klid, tak jsem také platil.

V jakém stádiu jste dnes?

Zestárnul jsem, nedělám lumpárny, zaměstnávám lidi, platím každý měsíc DPH, tak už nejsem ochoten, aby mě nějaký aktivní, převážně neschopný a závistivý úředník z ČOI, kasíroval za naprosté nesmysly. Nejsem ochoten platit za nesmysly a zcela nicotné prohřešky, a budu se kdykoliv i v budoucnu bránit i právní cestou. Vím, že jsem jeden z mála, který se staví úřadům, mnoho kolegů mi radí, ať to nedělám a mám radši klid, ale já myslím, že vše má nějaké hranice a je třeba se ozvat. Tím nechci házet všechny kontrolní orgány do jednoho pytle, je jasné, že něco se kontrolovat musí, ale když porovnám kontroly například z hygieny s kontrolami ČOI, tak to je nebe a dudy.

V čem je hlavní rozdíl?

Z hygieny také měli kontroloři někdy nějaké drobné výhrady, ale prostě řekli, že za 14 dní to bude v pořádku, my si to zkontrolujeme a bylo to. Žádné sankce, nic, prostě domluva a rada.

Co bylo po natočení těch videí? Slovy Andreje Babiše, „nezaklekli“ pak na vás?

Ne, nezaklekli na mě. Ale mělo to velký ohlas mezi lidmi, posílali mi maily i mi telefonovali, a byli to majitelé od malých bister, až po lékaře. Naprosto jsem nečekal takový ohlas.

Máte tři děti, jdou ve vašich stopách?

Ano, mám dvě dcery a syna. Ta starší dcera mi řídí hotel Veselý v Železném Brodě a musím říci, že se tomu zcela věnuje. Druhá pracuje v hotelu v Lounech, protože tam má přítele. Radši bych jí měl tady.

A syn?

Ten se vydal zcela jiným směrem, studuje vysokou školu stavební. Ten nechce restauraci ani vidět.

Vladimír Buriánek

Je mu 55 let, žije v Železném Brodě.

Od roku 1992 podniká v gastronomii.

Je majitelem restaurace a pensionu Formanka ve Splzově a hotelu Veselý v Železném Brodě.