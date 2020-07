Pokladna pak bude uzavřená od 27. července až do 7. srpna. V normálním provozu bude znovu otevřeno od 10. srpna.

Pokladní hodiny MěÚ Tanvald:

pondělí, středa od 08.00 do 11.00 hod. a od 12.30 do 16.30 hod.

úterý, čtvrtek od 08.00 do 11.00 hod. a od 12.30 do 14.30 hod.