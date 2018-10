Pokračování Greenway Jizera představovalo velké volební téma

Železný Brod – Tak, jak je část cyklostezky Greenway Jizera nakreslena na papíře, to nepůjde. Vždyť jen orientačně by měla výstavba stezky na zhruba čtyřkilometrovém úseku mezi Železným Brodem a Líšným stát závratných 125 milionů korun. Úsek plánované obří cyklostezky se tak stal velkým předvolebním tématem v Železném Brodě.

Cyklostezka Greenway Jizera.Foto: Deník

Snad každé kandidující sdružení mělo její pokračování mezi prioritami. Jenže - ono to tak lehké nebude, jak ukázala i nedávná propagační cyklojízda po plánovaných trasách. Účastníci totiž museli hned v Líšném, kde zatím cyklostezka končí, odbočit na Vrát. A to kvůli tomu, že na cestu vybudovanou Lesy ČR vedoucí ke splzovskému splavu se ani nedostali. „Z důvodu zamítavého stanoviska majitelů není možné využít komunikace podél náhonu skrz areál bývalé továrny,“ vysvětlil koordinátor stezky Jiří Lukeš.

Z Líšného na Vrát to je pěkný kopec a od Vrátu do Brodu zase pořádný sešup. A idea Greenway Jizera coby cyklotrasy pro všechny cyklisty různé fyzické kondice mizí. „Sjezd z kopců pod viadukt v Železném Brodě je vysloveně pro krosové fajnšmekry, kolo jede i úplně zabržděné,“ popsal účastník cyklojízdy a starosta Železného Brodu František Lufinka.

HLEDAJÍ NOVÉ TRASY

Proto se budou hledat nové trasy. Radnice už zadala výběrové řízení na zhotovitele nové vyhledávací studie. „V úseku se na třech místech objevily velké problémy, které jsou sice řešitelné ze stavebního hlediska, ale nesmyslně drahé,“ připomněl Lufinka.

Možná by zde mohl vzniknout obousměrný singltrek, zní jeden z nápadů. V praxi to znamená, že by mezi Líšným a Železným Brodem vedla cyklostezka spíše terénního charakteru, vhodná pro horská kola.

Už asi nikdo nepochybuje o tom, že cyklostezka dotáhla do Líšného turisty. A to Železnobrodské v dobrém dráždí. „Pro radnici je protažení cyklostezky prioritou. Zcela určitě přitáhne do města daleko více turistů, což se odrazí i v podnikatelských aktivitách. Navíc by Železný Brod výrazně ulevil Malé Skále, jež je už přehlcená,“ soudí Lufinka.

Před několika lety stačilo v Líšném přejet most a člověk se ocitl v úplně jiném světě, než jaký panuje v nedalekých Dolánkách či ještě bližší Malé Skále. Dnes je vše jinak, zvláště za pěkného počasí, které stále ještě panuje. „Hlavně v létě láká cyklostezka do Líšného citelně více turistů. Jen litují, že se tady musí otočit. Paráda bude, až bude cyklostezka postavená do Brodu,“ přiblížil už před lety starosta Líšného Jiří Mikeš.

RIZIKOVÁ SILNICE

Vždyť jen mezi Malou Skálou a Turnovem projede po cyklostezce ročně na 130 tisíc cyklistů, z nichž se valná většina otáčí až v Líšném. „Jel bych dál, ale do Železného Brodu se dá jen po hlavní silnici. A to je sebevražda. S dětmi bych si tam vůbec netroufl,“ poznamenal Jiří Vodňanský z Turnova.

O části cyklostezky Greenway Jizera mezi Líšným a Železným Brodem se hovoří už několik let, první vyhledávací studie je z roku 2005. Záměrem projektu je vybudovat zhruba 190 kilometrů dlouhou páteřní cyklostezku v těsné blízkosti Jizery s minimálním převýšením. Stezka povede od pramene s napojením na polské cyklotrasy a bude pokračovat až po soutok s Labem v Lázních Toušeň a dále až do Prahy, kde se napojí na transevropské cyklostezky. „Chceme, aby tuto cyklostezku využívali nejen turisté a návštěvníci regionu, ale aby sloužila i jako bezpečná forma dopravy místním lidem při cestě do zaměstnání a do škol,“ zdůraznil Jiří Lukeš.