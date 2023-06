Do ulice Za Plynárnou v Jablonci, kde je odchytová klec na divočáky, je zákaz vstupu. Zda ho lidé dodržují budou přísně kontrolovat místní strážníci. V kleci je připravené krmení a myslivci se snaží, aby si do ní divoká prasata opět zvykla chodit. Jejich snahu však maří neukáznění lidé.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Eliška Gáfriková

„Lidé by si měli uvědomit, že v tuto chvíli chodí bachyně s mladými, naposledy jsme jich na snímku z klece napočítali dvanáct. Pokud by si děti s malými prasátky chtěly hrát, mohla by to bachyně vyhodnotit jako útok a být velmi nebezpečná,“ varoval veřejnost Tomáš Svačina, preventista MP Jablonec nad Nisou. Ten také dodal, že strážníci budou opět důsledně zákaz vstupu do ulice Za Plynárnou kontrolovat a budou udělovat pokuty. Ty mohou dosáhnout částky až 2 tisíce korun.

Odchytová klec je jedním z opatření k regulaci přemnožené černé zvěře. „Ta teď vyvádí mladé a není výjimkou, že v jednom vrhu má bachyně dvanáct selat, a to dvakrát do roka,“ upozornil Vratislav Pavlín, vedoucí oddělení krizového řízení jabloneckého magistrátu.

Odchytové klece na divočáky nejsou hřiště, upozorňuje Jablonec

„Pokud nebude veřejnost po dva, tři roky vycházet vstříc našim pravidlům a prosbám, bude se chovat i nadále bezohledně a nebude s námi spolupracovat, stav divokých prasat se nikdy snížit nepodaří,“ apeloval na veřejnost Petra Němečková za orgán státní správy myslivosti.

Od začátku aktuální lovecké sezóny, která trvá od 1. dubna 2023 do 31. března 2024 následujícího roku, je v honitbě Rádlo odlovených již 16 kusů divokých prasat a tři uhynula. V sezóně 2019/2020 myslivci složili 39 kusů, o rok později už jich bylo 45 a v sezóně 2021/2022, kdy bylo třeba také uzavřít část honitby, bylo odlovených 84 kusů.