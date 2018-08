Policie dopadla zloděje, který opakovaně kradl v jabloneckém obchodním centru

Jablonec n. Nisou – Pozor na kapsáře. Kradou na festivalech i v obchodech.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Letní měsíce jsou sezonou pro kapsáře a zloděje. Jedni se zaměřují na obyčejný lid, druzí míří do obchodů. Berou voňavky, oblečení, šperky, boty. Zkrátka vše, co by se lapkům mohlo hodit jak na další prodej, tak k jejich vlastním potřebám.

Velká koncentrace zlodějů se soustřeďuje v obchodních domech. Do toho jabloneckého jeden nenapravitelný zloděj dochází pravidelně. Kradl zde několikrát. „Nejprve se vydal dvacetiletý mladík na konci června do prodejny drogerie, kde si z originálních obalů vzal jednu pánskou a dvě dámské toaletní vody, a odešel bez zaplacení,“ informovala policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

V červenci se do Obchodního domu Central vrátil, tentokrát do prodejny s oděvy. Z trika a kalhot odstranil bezpečnostní čipy, vložil je do papírové tašky a odešel. Dohromady ukradl zboží za více než čtyři tisíce korun. Mladík tak může jít do vězení až na tři roky, protože podobných krádeží má na svém kontě víc. „V uplynulých třech letech za takový čin byl třikrát pravomocně odsouzen,“ doplnila Sochorová.

Zlodějů je mezi lidmi hodně, a proto není dobré jim dávat příležitost. Neostýchají se oloupit prodavače, ale i zákazníka. „Kradou všude. Například když si zákazník váží zeleninu v obchodě. To, že byl okraden, zjistí pak u pokladny, a to už je pozdě. Proto by si lidé měli dávat pozor na svoje osobní věci a mít je stále na očích,“ upozornila za policii Ivana Baláková.

Kapesní zloději kradou bleskově a nepozorovaně. Podle policie zkušený zloděj dokáže vytipovanou věc ukrást do dvou sekund. „Mají krádež předem pečlivě nacvičenou a často pracují ve skupinách. Tím bych také chtěla varovat před pouličními prodejci. Zatímco jeden prodejce nabízí zboží, druhý vás okrade, ani nevíte jak,“ zmínila Baláková.

Dalším oblíbeným místem, kam rádi chodí zloději, jsou koncerty nebo festivaly. V Jablonci se v předchozím měsíci konaly hned dva v areálu Dobré Vody. „Měli jsme hlášený odcizený batoh. Dále se mohly ztratit i další věci, ale spousta lidí nám odcizení věcí nehlásí, protože nechtějí podstupovat byrokratický proces,“ doplnila Baláková.

Policie také radí, aby lidé nenosili peněženky v zadní kapce kalhot, v batozích nebo nenechávali otevřené kabelky v nákupním košíku. V případě, že se kapesnímu zloději vás povedlo okrást, informujte policii. Pokud vám odcizil platební kartu, kontaktujte hned svoji banku a kartu zablokujte. Číslo na zablokování karty je proto vhodné mít zapsáno v mobilním telefonu.