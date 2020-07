Incident se odehrál minulý týden v pátek brzy ráno. Neznámý řidič vozidla Citroën Xantia narazil do chodce, který šel z Maršovic směrem do Železného Brodu.

Místo nehody. | Foto: Policie ČR

„Jednačtyřicetiletý chodec šel patnáct minut po páté hodině po levém kraji vozovky. Auto, které jelo v protisměru do chodce narazilo. Chodec po tomto střetu upadl do do travnatého příkopu a utrpěl lehké zranění, se kterým byl z místa události převezen posádkou vozu Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje do jablonecké nemocnice na ošetření. Řidič ale z místa střetu ujel,” uvedla tisková mluvčí policie Dagmar Sochorová.