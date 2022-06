Hledaným mužem je 34letý Jiří Paul. Trvalé bydliště má v Rokycanech, nyní by se ale měl zdržovat ve zdravotnickém zařízení na jižním Plzeňsku. "Tam je hospitalizován nedobrovolně na základě rozhodnutí soudu a má nařízenou ústavní protitoxikomanickou léčbu," informovala policie s tím, že hledaný 25. června v 15.25 hodin utekl ze zařízení a od té doby se nevrátil zpět, ani o sobě nepodal žádnou zprávu.

"Hledaný muž neužívá žádné léky, bez kterých by byl ohrožen na životě, avšak přerušením léčby by mohlo dojít ke zhoršení jeho zdravotního stavu," upozornili policisté. Uprchlík má vazby na Liberecký kraj. Je tak možné, že by se tam mohl pohybovat.

Jiří Paul je vysoký asi 185 centimetrů, má střední postavu, hnědé vlasy a modré oči. Pokud někdo má informace o místě, kde se nachází, měl by je předat na nejbližší policejní služebně nebo tísňové telefonní lince 158.