Do této aktivity se od jejího začátku zapojilo 37 policistů a zaměstnanců krajského policejního ředitelství. Během bezmála tří měsíců usilovné práce vytrasoval pracovní tým 5512 pozitivních osob a dalších více než 1500 rizikových kontaktů.

„Díky celému týmu se Liberecký kraj může aktuálně pochlubit jedním z nejnižších čísel, co do počtu nakažených seniorů a osob žijících v domovech pro seniory, a to v kontextu s celkovým počtem nakažených osob virovým onemocněním,“ ocenil jejich nasazení Vladimír Valenta.

„Systém na trasování nakažených osob byl v kraji úspěšně zaveden jako v jednom z prvních krajů v České republice a jen s několika drobnými změnami funguje na profesionální úrovni již bezmála tři měsíce,“ dodal Vladislav Husák. Oba ředitelé popřáli týmu dostatek sil do další práce.