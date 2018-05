Policie zadržela dealery drog a látek s anabolickým a hormonálním účinkem

Liberecký kraj – S výrobou anabolik mají utrum.

Na Jablonecku proběhla akce „KORBIČ“.Foto: KŘP Libereckého kraje

Je jim teprve lehce přes dvacet let. Přesto si chtěli vydělat jako zběhlí obchodníci. Ovšem nelegálně. Pěstovali a následně distribuovali marihuanu a látky s anabolickým a hormonálním účinkem.

Komisař zahájil trestní stíhání dvou z pěti podezřelých osob. Jedná se o muže z Jablonecka ve věku 23 a 25 let. „Mladší z nich je v současné době trestně stíhán jako obviněný ze spáchání tří trestných činů, a to nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy, dále nedovolená výroba a nakládání s látkami s hormonálním účinkem a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání,“ upřesnila policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Mužům policie prokázala výrobu a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem, jako jsou například stanozolol, testosteron, trenbolon, růstové hormony HGH, nandrolon, drostanolon, inzulin a jiné. 25letý muž dokonce jejich odběratelům v místě bydliště tato anabolika injekčně aplikoval. Mladší z nich má na svém kontě ještě distribuci marihuany, a to až 560 gramů.

23letého muže zadržela v rámci akce „KORBIČ“ zásahová jednotka v autě před bydlištěm druhého podezřelého. „Ten, když viděl, co se na ulici odehrává, ihned začal odřezávat rostliny konopí, které doma pěstoval. Ovšem manipulací s těmito rostlinami došlo k rozšíření jejich typického zápachu do okolí domu a tím sám policisty upozornil na další pěstírnu konopí,“ informovala Sochorová. Mladší muž může jít do vězení až na deset let, 25letý výtečník na jeden rok.

Trestná činnost související s hormonálními a anabolickými látkami se v Libereckém kraji podle policejní mluvčí velmi rozšířila. „Z tohoto důvodu se zaměříme i na další skupiny dodavatelů a uživatelů těchto zákonem zakázaných látek,“ doplnila Sochorová s tím, že policie stíhá všechny pachatele na svobodě.

HLAVNÍ JE CVIČIT

Nejen mladí lidé často anabolika a látky s hormonálním účinkem zneužívají, aby dosáhli na svém těle viditelných výsledků za krátkou dobu. Svaly se po lécích skutečně rychle zvětšují. Vše ale má svoji daň. Uživatelé si neuvědomují, že aplikování těchto látek může vést k impotenci nebo je zde velké riziko zhoubné nemoci.

Přitom krásného těla je možné docílit pílí a pomocí vitamínů. „Aby byl výsledek efektivní, je pravidelné cvičení nezbytné. Lze jej doplnit kvalitním multiminerálem a multivitamínem, proteinem a magnesiem,“ vysvětluje osobní trenér Bohumil Puchala.

Sever České republiky, potažmo Liberecký kraj, patří mezi oblíbené místo k výrobě jakýchkoliv nelegálních látek, třeba i pervitinu. Důvodem jsou blízké hranice s Polskem. Odsud se už léta pašují léky s obsahem pseudoefedrinu, z něhož se pak pervitin vyrábí. Ani změna legislativy v Polsku nepřinesla řešení.