Jako první se o incidentu dozvěděli záchranáři ze Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, kam volal jeden z účastníků rvačky. Na zemi totiž zůstal ležet jeden z jeho kamarádů. Mladík byl odvezen na ošetření do jablonecké nemocnice. „Policisté zjistili, že došlo ke vzájemnému fyzickému napadení mezi dvěma skupinkami mladistvých osob,“ potvrdila mluvčí jablonecké policie Dagmar Sochorová.

Jeden z členů party měl údajně bodnout protivníka do krku. „Vzhledem k věku mladistvých nebudeme zveřejňovat žádné bližší informace, tedy ani ty směřující ke zdravotnímu stavu hospitalizovaného,“ doplnila policejní mluvčí.

Park je černým místem na mapě Jablonce. Lidé se tudy bojí chodit za dne, natož v noci. Park totiž přitahuje nejen bezdomovce, ale právě i skupinky problémových mladistvých. A to z přilehlých částí města, kde se nachází i sociálně vyloučené lokality. „Neodvážím se tam chodit. Když náhodou musím jít do centra za tmy, raději to obejdu kolem Balvanu,“ ukázala do parku starší žena. Park obcházejí i lidé, kteří dojedou na nedalekou konečnou tramvajové linky mezi Libercem a Jabloncem.

Na nepořádek a srocování doslova gangů mladistvých si přitom místní stěžují dlouhodobě. Zvláště po víkendech vypadá park bezútěšně. Obaly od pochutin, PET lahve, krabičky od cigaret, plechovky. „Myslím, že tady ochutnávají i něco ostřejšího, než je alkohol,“ myslí si pan Ondřej, který parkem prochází každý den odpoledne.

To se opakuje podle oslovených obyvatel týden co týden. Problémy podle většiny z nich tropí především romská mládež. „Pracovníci prevence kriminality pocházející ze stejné skupiny pracují pouze o všedních dnech. Městská policie se tu neukáže,“ jen mávl rukou jablonecký motorkář Milan.

Podle ředitele Městské policie Jablonec Romana Šípka tomu ale tak není. „Hlídkujeme tady pravidelně, působí tu asistenti prevence kriminality. Do konce roku by se měla v parku objevit i kamera,“ vysvětlil. Magistrát chce do parku vrátit život, mělo by se tu konat více koncertů a dalších akcí, možná i výstava betlémů. „Je to takový nešťastný central park. V okolí jsou dvě večerky, ubytovna, byly tu dvě herny, moc nepomáhá ani sousedství chátrajících lázní a parovodu,“ doplnil Roman Šípek.

Jablonečtí kriminalisté nyní žádají o pomoc veřejnost. „Pokud byl někdo z občanů svědkem uvedené události, ať se osobně přihlásí policistům na kterékoli služebně nebo telefonicky na bezplatné lince 158,“ doplnila Dagmar Sochorová. Kriminalisté přivítají informace směřující ke zjištění průběhu celého incidentu. Důležité jsou také informace o chování jednotlivých účastníků před napadením.

Tyršův park, který byl vyhodnocen v průzkumech pocitu bezpečí občanů provedených v předchozích letech jako jedna z kriminálně nejrizikovějších lokalit v Jablonci, přitom prochází obměnou na bezpečnější místo. V roce 2013 Tyršův park slavil 120 let od svého založení. A magistrát se ho snažil dát do kupy. Došlo k prořezu zeleně, odstranění nevyužívaných betonových vodních ploch. Bylo obnoveno dětské hřiště, opravili můstek v parku a nátěr altánu. Park dostal také nové odpadkové koše i 33 laviček. Náklady na údržbu zeleně, výměnu mobiliáře a herních prvků v parku si vyžádaly v roce 2013 téměř 900 tisíc korun. Další více než milion korun stála výměna veřejného osvětlení v této rizikové lokalitě, na kterou v rámci prevence kriminality poskytlo ministerstvo vnitra státní účelovou dotaci ve výši půl milionu korun.

Jak je vidět, ani to zdaleka nestačí. „Zrovna tenhle park by měl být hlídaný čtyřiadvacet hodin v kuse. Projít tam jen bez toho, aby na vás někdo nepokřikoval, je zázrak,“ doplnila další místní obyvatelka Monika.