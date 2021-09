Dalšími porušeními dopravních předpisů bylo v případě řidičů motorových vozidel nepoužití bezpečnostních pásů, dále telefonování za jízdy a také nevyhovující technický stav vozidla. I v následujícím období budou na území celého Libereckého kraje probíhat další obdobné dopravně bezpečnostní akce, řidiči by s nimi měli počítat.

Policisté zjistili celkem 19 dopravních přestupků, za které na místě uložili příkazem pokuty celkem za 13 600 korun. V jedenácti případech chybovali právě motocyklisté. "Mezi nejčastější prohřešky patřil způsob jízdy, zejména porušení vodorovného dopravního značení, a to celkem v 11 případech (v 10 případech řidiči motocyklů) a také porušování nejvyšší povolené rychlosti, celkem ve 4 případech ( z toho 1 řidičem motocyklu)," dodala Šrýtrová

"Cílem těchto akcí je snížit počty a následky dopravních nehod řidičů motocyklů a zvýšit úroveň dodržování pravidel silničního provozu. Do akce byla nasazena téměř desítka dopravních policistů. Ti během akce zkontrolovali 66 řidičů, jak aut, tak motorek," uvedla tisková mluvčí policie Vladimíra Šrýtrová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.