Politici by měli plnit své volební sliby, říká senátor Jaroslav Zeman

Jablonecko - Obhájit podruhé svůj šestiletý mandát v Senátu chce současný senátor Jaroslav Zeman. V prvním kole skončil jako první s podporou 34,1 procenta hlasů. Svůj volební program staví především na problematice zneužívání sociálních dávek. V druhém kole senátních voleb tento víkend se utká s nezávislou kandidátkou Michaelou Tejmlovou. Stejně jako jí, se nyní ptáme Jaroslava Zemana.

Jaroslav Zeman.Foto: Archiv Jaroslava Zemana

Překvapilo nebo zaskočilo vás něco během volební kampaně?

Kampaň byla dost vyhrocená. Někdy hodně za hranicí slušnosti. Volby do Senátu v roce 2012 byly oproti letošním vyloženě gentlemanské.

Co podle vás lidé od politiků očekávají?

Jsou dva typy lidí. Ti, co k volbám nechodí, ti neočekávají od politiků nic. Ti, co k volbám chodí, očekávají, že pro jejich region něco udělají a že co voličům slíbí, to také splní. Proto i já slibuji jen to, co jsem schopen splnit. Občany nechci klamat.

Ve své kampani oslovujete voliče tím, že budete prosazovat zájmy regionu, což není hlavní úloha Senátu. Co konkrétně jste měl na mysli? Čím byste chtěl region podpořit?

Senátor je vždy hlavně zástupcem svého regionu. Region ho volí a tím vysílá do Prahy, aby zastupoval zájmy svých spoluobčanů. Celostátní politika je spíše určena pro Poslaneckou sněmovnu. Senát hlídá, aby neprocházely do praxe špatné zákony. Po celých šest let jsem navštěvoval region a vím, že nejvíce občany trápí migrace nepřizpůsobivých. Je to dáno tím, že stát vše podporuje bohatými dávkami na bydlení. Tam, kde je běžné nájemné kolem 5000 korun, stát vyplácí i 12000-15000 korun! Toho rádi využívají „obchodníci s chudobou“. A to bych chtěl změnit.

Stát (Ministerstvo práce a sociálních věcí) by měl dodržovat cenové mapy pro danou oblast a nevyplácet pražské nájmy v pohraničí. Stačí se podívat, co se stalo s Desnou, Kořenovem, Tanvaldem, Velkými Hamry, Smržovkou, Železným Brodem nebo centrem Jablonce. Tento problém hrozí ale všem obcím. Stačí jeden spekulant s bytem či domem a váš panelový dům, ulice nebo vesnice se změní v problém, když tam nastěhuje 10-20 „nepřizpůsobivých“. Vaše nemovitost ztratí hodnotu a hlavně se Vám bude špatně žít.

Kandidujete i za Semilsko, můžete například pomoci městu Turnovu prosadit jeho snahy o získání statutu okresního města?

Kandiduji za Jablonecko a Semilsko, ale bez Turnovska. To patří k obvodu Mladá Boleslav. V tomto případě zastupuji hlavně zájmy Semil a okolí.

Jaký nejdůležitější návrh jste v minulém období předložil nebo podpořil?

Voličům jsem v roce 2012 slíbil řešit problémy s nepřizpůsobivými. Celkem jsem osobně předložil tři zákony – o znovuzavedení veřejné služby, zamezení krádeží kovů a zastropování dávek na bydlení. Trvalo téměř čtyři roky, než zákony prošly Senátem a hlavně Sněmovnou. Výsledek se dostavil. Dlouhodobě nezaměstnaní chodí na veřejnou službu, krádeže kovů výrazně poklesly (hlavně krádeže značek, poklopů kanálů, kabelů, okapů a plotů). Dávky na bydlení jsem však zcela nevyřešil. Obchod s chudobou je výzva pro politiky v příštím volebním období. Myslím, že tím odpovídám i na otázku, co očekávají lidé od politiků. Aby plnili své předvolební sliby!