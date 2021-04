Politici z Libereckého kraje odsoudili útok ruských agentů v areálu muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku.

Politici z Libereckého kraje. | Foto: slk/psp.cz

Hejtman Martin Půta ke kauze napsal: „Rusko se nikdy nesmířilo s naším členstvím v EU a NATO. Jeho ambasáda je dlouhodobě centrem ruské rozvědky a intenzivně pracuje proti naší zemi. Proti našim národním zájmům. Rusko má v Praze zdaleka největší ambasádu a celkem 140 pracovníků. Na razítkování pasů to nevypadá,“ míní. Podle něj jsou zastánci ruských zájmů i mezi českými ústavními činiteli. „V okolí pana prezidenta Zemana se pohybuje pan Nejedlý, který jezdí do Moskvy pro pokyny. Ministr Havlíček prosazuje účast ruské státní firmy v tendru o dostavbu Dukovan. Snaha očkovat necertifikovanou vakcínou Sputnik vedla ke změnám v české vládě a ministr zahraničí Hamáček neodletí do Moskvy jen kvůli novým informacím. Považují nás za svoji sféru vlivu. Nezapomínejme na to,“ varoval hejtman.