Liberecký kraj - /ROZHOVOR A ANKETA/ Odstupující hejtman Petr Skokan míní, že voliči takový vývoj v povolebních dohadech o koalici ve skutečnosti nechtěli.

Do probíhajících koaličních jednáních o budoucnosti vedení kraje už nezasahuje. Petr Skokan, dosud úřadující hejtman, znovu nekandidoval. Na vývoj se tak dívá s nadhledem.



Po zveřejnění výsledků jste předpokládal jakou koalici?

Doufal, že se podaří velká koalice. Všechny strany s výjimkou komunistů.



Připustil jste si, že ČSSD přenechá hejtmana Starostům?

To jsem považoval za absolutně vyloučené.



Jakou strategii k vyjednávání byste použil vy?

Snažil bych se se Starosty za Liberecký kraj a Stranou pro otevřenou společnost vytvořit silný blok.



Byť je s dvaadvaceti zastupiteli?

Byla by to vyvážená opozice proti ČSSD. Ta by pak musela velmi zvažovat, zda mít s komunisty o jeden hlas víc.



Jaká varianta koalice podle vás vyhraje?

Pokud nebudou jednotní v SOS a Starostové, pak si ČSSD mezi nimi vybere a spolu s komunisty z nich postaví radu kraje.



Obracejí se na vás lidé, přestože vývoj neovlivňujete?

To se mi ještě nikdy ve volbách nestalo. Stovky emailů a SMS zpráv. Lidé se diví, co se děje a co se to vlastně stalo.



Nerozumí tomu?

Jsou dvě roviny. Jestli se politické kyvadlo tolik vychýlilo doleva a jestli tohle opravdu voliči chtěli? Zda to chtěli i ti, kteří volili sociální demokracii. Bylo to podle mne jasné stanovisko proti Topolánkově vládě. Nad tím bychom mohli vést dlouhou interpretační diskusi.



Připouštíte jednu z možností, že centrální politické dění zamíchalo kartami a odrazilo se na výsledku voleb ve všech krajích?

Ano, ale jen jednou z možností. U opravdu velkých strany chyběly jen desítky hlasů, aby měly jiný počet mandátů. Podívám–li se na Českolipsko, tak tam bylo téměř dva a půl tisíce neplatných hlasů. Mohlo to být ovlivněno ne příliš velkým barevným rozdílem obálek pro krajské a senátní volby.

