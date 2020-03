Tuto výzvu napsala minulou středu na svůj facebookový profil Tereza Slačíková ze Zdislavy na Liberecku s tím, že se rodiče nemají ostýchat a ozvat se. Maminka dvou dětí, která je v současnosti na mateřské dovolené, se touto cestou rozhodla pomoci rodinám, které se kvůli zavření škol ocitly v nepříjemné situaci.

„Zatím se nikdo neozval, ale čekám, že během následujícího týdne se tak stane,“ sdělila v pátek odpoledne, kdy v Libereckém kraji ještě trvaly jarní prázdniny. Jak dodala, dovede si sama moc dobře představit, jaký by to byl pro ni problém, kdyby se ocitla v podobné situaci. Mladá maminka je ochotná se přes den postarat až o deset dětí.

V posledních dnech se podobnými nabídkami začaly sociální sítě hemžit. Své „služby“ nabízejí převážně studenti středních a vysokých škol, kterým začaly vynucené prázdniny. Některé univerzity dokonce samy oslovují své studenty, aby se zapojili. Děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity (TUL) Jan Picek se přidal k výzvě svých kolegů, kteří se obrátili na své studenty, aby pomohli zdravotníkům s hlídáním dětí.

Výpomoc studentů škola zohlední

„Obracíme se proto na vás studenty s prosbou, abyste na bázi dobrovolnosti pomohli při hlídání dětí zdravotníků a dalších důležitých profesí přímo v místě jejich bydliště. Tím by se minimalizoval kontakt dětí s širšími skupinami vrstevníků a lidí obecně a byla by do jisté míry kompenzována i vzdělávací a výchovná činnost, která jinak náleží škole,“ napsal v otevřené výzvě svým studentům profesor Picek.

Jak dále upozornil, tuto jejich aktivitu pak vyučující zohlední při plnění jejich praktických předmětů. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická je největší fakultou na TUL, je na ní zapsáno okolo 2 000 studentů, z toho zkušenějších studentů, kteří jsou už v posledním ročníku, má fakulta 600.

Výzva Deníku

Jsme na tom všichni stejně, můžeme se ocitnout preventivně v karanténě, ale i nemocní na lůžku. Jedni tak nutně potřebuji pomoc, jiní jim chtějí pomáhat. Uvařit, pohlídat, zabavit děti, učit konkrétní předměty, dojít nakoupit, pomoci s technikou, nakoupit, dojít do lékárny… Zatím o sobě nevědí. Proto přicházíme s nápadem: Pokud chcete pomáhat nebo naopak potřebujete pomoc, neváhejte napsat na mail jablonecky@denik.cz a my se postaráme o zveřejnění. Pokud nebude vaše prosba, nabídka platná, pošlete nám mail, že vás máme vyřadit. Budeme rádi, když díky Deníku se k vám pomoc dostane, případně budete pomocí pro jiné už plně vytíženi. Budeme rádi, když nám také pošlete fotografii, případně pár vět k tomu, jak jste pomáhali nebo našli pomoc.