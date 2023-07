Před vstupem do kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova na Horním náměstí se ve středu večer schází osm obyvatel Jablonce. Důvod? Procházka po problémových částech města a případný monitoring skupin nepřizpůsobivých obyvatel. V 19 hodin se skupinka sedmi mužů spíše středního věku a jedné ženy vydává z Horního náměstí k obchodnímu centru Central.

Před ubytovnou oslovuje skupinku veselý mladý muž. Možná až moc veselý. „Vás já znám, vy jste nějaký známý,“ oslovuje jednoho z členů skupiny. „Já jsem zpěvák,“ odpovídá oslovený s úsměvem. Muž popisuje, že do muziky také dělá, konkrétně do rapu. „My jsme country kapela,“ odpoví člen iniciativy Jablonec – město proti násilí.

Jablonec – město proti

násilíIniciativu založil na sociálních sítích v květnu letošního roku Jiří Pešat poté, co vyšlo najevo, že jeho syna napadla skupinka mladistvých. Případ si převzala policie, zakladatel iniciativy poté zaevidoval další případy napadení v podobě videí, která si sami agresoři natáčeli a umisťovali na sociální sítě.

V nechvalně známé ulici Na Vršku se nachází vnitroblok, kde se podle místních obyvatel scházejí opilci a zřejmě i uživatelé drog. Ale i tady je klid. V čele budovy, kde sídlí market, je nová služebna okrskáře, strážníka Městské policie Jablonec nad Nisou. Za zaprášenými výlohami je vidět stůl a několik židlí. Velké nálepky s logem a názvem městské policie, ale žádný telefonní kontakt.

Osm účastníků procházky schází po schodišti do ulice a parku Nová Pasířská. Po trávě se tu prochází několik lidí s domácími mazlíčky. Beze spěchu míří skupinka dále, do centrálního parku Tyršovy sady. Ty byly ještě před několika málo lety doslova rájem nepřizpůsobivých. Situace se ale zlepšila tím, že přibyly kamery městského kamerového systému, i konáním sportovních a kulturních akcí. V rohu parku navíc stojí další služebna městské policie. Hned u vstupu do parku sedí na lavičce tři mladí muži, teenageři. „Je tady klid, mnohem větší než před tím. Poslední dobou se tady scházíme bez toho, abychom se báli,“ popisuje jeden ze sedících.

O několik desítek metrů dál je dětské hřiště pěkně obsazené. Je kolem 19.45 a děti výskají a hrají si. I tady nemají členové skupiny žádnou poznámku. Procházející žena poznává zakladatele iniciativy Jiřího Pešata. „Poslední dobou je tady docela klid, myslím, že za to musím poděkovat vám,“ tiskne Pešatovi ruku.

Domobrana? Totální nesmysl, říká zakladatel hnutí Jablonec – Město bez násilí

Cesta pokračuje ulicí Budovatelů k hotelu Merkur. Na chodníku před sousedící prodejnou s potravinami postává hlouček mladistvých. V klidu pojídají sušenky nebo banány.

Do recepce hotelu Merkur část skupiny vejde. Příjemná recepční říká, že v samotném hotelu je klid. „Jsme klasický hotel, tady žádné nepřizpůsobiví nebydlí. Někdy se nám ale scházejí v parčíku před vchodem, to nás trápí,“ svěří se. V přilehlém parčíku je ale v době procházky klid, sedí tu jen dvě dvojice, z nichž jedna popíjí nápoj ukrytý v sáčku.

A tak cesta podvečerním Jabloncem pokračuje. Před Dolním náměstí reportér Deníku procházku opouští, ta ale pokračuje dál. „Postáli jsme chvíli na Dolním náměstí. Tam nás překvapila hlavně auta projíždějící pěší zónou. Za pár minut jich byly desítky, některé dokonce projely Kamennou ulicí nahoru k radnici několikrát za sebou a zřejmě si někteří pánové tuto ulici navíc spletli s rychlostkou. Přivolali jsme strážníky, kteří u kina Radnice začali řidiče stavět a pokutovat,“ popsal poté Jiří Pešat.

Klid byl i na autobusovém nádraží, které se v nedávné minulosti stávalo němým svědkem mnohých překročení zákonů nebo městských vyhlášek. Ale i tady panovalo ve 20.15 ticho.

Členové iniciativy nadále nabádají obyvatele města, aby v případě porušování zákonů nebo městských vyhlášek neprodleně volali buď 156 (MP Jablonec nad Nisou), nebo 158 (Policie ČR).