Některým Jablonečanům už přišly složenky s vyšší cenou za svoz odpadů. Začne platit od 1. dubna 2020. Ceny za odpad v Jablonci od tohoto dne vzrostou o 15 procent.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Martin Mrlina

V praxi to znamená, že měsíčně si čtyřčlenná domácnost za běžnou popelnici s týdenním vývozem připlatí zhruba 35 korun. „Není to moc, ale je to další zdražování. A že zdražuje všechno,“ poznamenal Petr Jonáš z části města Žižkův Vrch. Pokud si čtyřčlenná rodina objedná svoz 120litrové nádoby jednou měsíčně, zaplatí nově přesně 3206 korun ročně. Za vývoz odpadu z 1100litrového kontejneru zaplatí obyvatelé bytového domu ročně přes 26 tisíc.