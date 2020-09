Zastupitelé Harrachova schválili navýšení poplatku z pobytu na 30 korun. Tyto peníze půjdou zpět pouze do cestovního ruchu, a to prostřednictvím Sdružení po rozvoj cestovních ruchu.

Pohled na Harrachov | Foto: harrachov.cz

Harrachov Město zjistilo, že řada apartmánových domů své nemovitosti pronajímá, poplatky však do městského rozpočtu neodvádí. „Město v následujících týdnech vyzve ubytovatele, aby se do systému přihlásili. Pokud tak neučiní do konce listopadu, předpokládá se razantnější postup,“ říká místostarosta Tomáš Vašíček.