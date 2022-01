První letošní zasedání jabloneckých zastupitelů se koná ve čtvrtek 20. ledna 2022 od 13 hodin ve velké zasedací síni budovy radnice v Jablonci.

Jablonecká radnice. | Foto: Josef Hurta

Na programu jednání jsou například podpora výstavby technické infrastruktury, obnova městské památkové zóny nebo změny ve složení Osadního výboru Kokonín. Do voleb do místních zastupitelstev, které se budou konat v říjnu, se jablonečtí zastupitelé v současném složení sejdou ještě šestkrát a to 10. února, 17. března, 21. dubna, 19. května, 23. června a 22. září.