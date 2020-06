Na vině jsou stále trvající opatření proti šíření koronaviru i nejistota, která omezení budou v druhé polovině července, kdy se podnik měl konat, ještě platit. A také situace sponzorů, kteří musí v současné době řešit jiné priority. Jde přitom o nejmasověji navštěvovanou sportovně kulturní akci na Jablonecku, uplynulé ročníky přitáhly pokaždé více než deset tisíc návštěvníků.

Udělat akci v menším měřítku? O tom tým cirka dvou set lidí, kteří se o přípravy a chod samotného závodu stará, nechce ani slyšet.

„Nechceme dělat akci menší za každou cenu, abychom se vlezli do počtu diváků, abychom závod odepřeli jezdcům z rizikových zemí. To by jednoduše nebylo fér a férovost je ve sportu ta nejzásadnější vlastnost,“ sdělil za organizátory Tomáš Slavík, sám světový šampion ve fourcrossu a několikanásobný vítěz jabloneckého podniku.

Světový pohár totiž absolvují i jezdci z USA, Kanady nebo Jižní Ameriky, tedy z oblastí, kde je situace s pandemií koronaviru dnes nejsložitější.

Proto se pořadatelé rozhodli závod „odpískat“. Důvodem je i finanční stránka věci. „Pokud by organizátoři vše připravili a akce by se pak nemohla konat, bylo by to pro celé JBC 4X Revelations likvidační,“ popsala další z organizátorů Hedvika Mikešová.

Pořadatelé by při náhlém zrušení akce museli vracet dotace a dary sponzorů, které by se už ovšem použily na její organizaci. Zrušení závodu nejvíce mrzí právě Slavíka. Jak by ne, vždyť před lety stál u jeho zrodu.

„JBC 4X Revelations je unikátní událost a vznikla jako moje ideální vize závodu z pohledu diváka i závodníka. Je jen jedno, to obrovské, plné bavících se lidí, koncertů, exhibicí, zahraničních jezdců,“ vysvětlil.

Ještě na konci března přitom tým akci připravoval, už tehdy ale lidé tušili, že k ní nedojde. Přesto jsou někteří fanoušci JBC 4X Revelations ze zrušení letošního ročníku smutní. „Bude to trochu smutné léto bez JBC 4X, ale ono to rychle uteče. Bez tak by to v omezeném počtu diváků nebylo ono,“ shrnul za všechny Petr Kemenáš z Jablonce.

Všechno zlé je ale pro něco dobré. Organizátoři pracují na dalším ročníku. „Už nyní makáme na JBC 4X Revelations 2021, ne aby bylo stejné, ale aby bylo ještě lepší a tuhle nucenou pauzu jsme si mohli všichni vynahradit,“ slíbila Mikešová.

Historicky první závod světové série ve fourcrossu s názvem JBC 4X Revelations se uskutečnil v JBC Bikeparku v areálu Dobrá Voda v roce 2013. Jednalo se a stále se jedná o unikátní závod.

Na velmi úspěšný první ročník navázal ročník druhý, který přilákal opět o mnoho skvělých fanoušků i závodníků více. V JBC Bikeparku od té doby každoročně fandí a závodníky ze všech koutů světa podporuje více než 10 tisíc lidí. Závodníci, dle svých vlastních slov, jinde na světě podobnou atmosféru nezažili.