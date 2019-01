Liberecký kraj – Zatímco včerejší sněhová nadílka nepotěšila většinu řidičů, provozovatelé zimních středisek jásají. Víkend na sjezdovky znovu přiláká i ty méně otrlé lyžaře. Například na Ještědu je aktuálně od 25 do 55 centimetrů sněhu, otevřena je sjezdovka Pod lany a F10. Příští víkend by se nabídka měla rozšířit také o Skalku.

Na Tanvaldském Špičáku se už několik dní lyžuje, areál nabízí hned několik novinek. | Foto: Ski Bižu

„Prognózy jsou docela pozitivní. Pokud to takhle bude vypadat i v dalších dnech, mohli bychom do příštího víkendu zprovoznit celou severní část svahu,“ slibuje si marketingová manažerka lyžařského areálu Ještěd Renata Balašová. Uplynulé dny novému provozovateli ještědského areálu, kterým je slovenská firma Tatry Mountain Resorts (TMR), radost neudělaly.

„Návštěvnost byla adekvátní nepříznivému počasí. Lidé vidí, jak je, a na Ještěd se ani nevydají. V tom je určitá nevýhoda bezprostřední blízkosti města,“ vysvětlila Balašová.Rozmary počasí chtějí na Ještědu kompenzovat alespoň akčními cenami. „Zlevněné jízdné se týká jednodenních skipasů ve všech kategoriích a akční nabídka platí od 1. ledna do odvolání,“ dodala Balašová. Dospělý si na ještědských sjezdovkách zalyžuje za 450 korun, junior a senior za 380 a dítě za 250 korun.

ŠPIČÁK LÁKÁ NA VĚTŠÍ KOMFORT

Přímou úměru mezi zájmem o lyžování a počasím jednoznačně potvrzují i lyžařské areály v Jizerských horách. „Ty jsou z velké části zaměřené na rodiny s dětmi a to jsou skupiny na počasí zvlášť citlivé. Bylo to znát zejména poslední den v roce, kdy vysvitlo slunce a naše areály navštívilo na pět tisíc lidí, z toho tři na Tanvaldském Špičáku,“ řekl Petr Bažant ze Ski Bižu. I tady nedočkavě vyhlížejí další sníh a teploty pod nulou, které by umožnily kompletně zprovoznit i sjezdovky na Bedřichově a Severáku.

Hlavní část klientely v Jizerských horách tvoří podle něj tuzemští hosté. „O svátcích tu bylo i dost německy mluvících návštěvníků či lyžařů z Holandska, ale hlavní část tvoří Češi,“ potvrdil Bažant. Ti také oceňují krytou bublinovou lanovku, která je v provozu nově od letošní sezony. Na přetížení sjezdovky to ale podle Bažanta vliv nemá. „Nejde o kvantitu, ale kvalitu,“ zdůraznil. Množství lyžařů limituje také počet parkovacích míst, který se od loňska nijak nezvýšil.

Lyžaře ubytované v Jizerských horách ale může ke sjezdovce dovézt i skibus, který vyráží několikrát denně z Jablonce nad Nisou přes Bedřichov a Josefův Důl. První spoj v 7.10 jede i z Liberce. Na Špičák se lidé mohou pohodlně dostat také vlakem. „Jezdím tak o víkendu pravidelně, je to pohodlné a nemusím se starat, jak zaparkuji,“ potvrdil Filip Černoch z Liberce. „Musíte mít ale rádi cestu vlakem a nadchnout pro to i děti,“ dodal.Ve všech areálech nabízejí také řadu standardních služeb od občerstvení přes lyžařské školy až po půjčovny vybavení. Hlavně o ty je v poslední době stále větší zájem.

„Určitě v tom hrají roli ceny nových lyží,“ vysvětlila zájem Renata Balašová. Výhodou je i kompletní servis půjčeného náčiní. „Lidé tu dostanou lyže po kompletním servisu, už se o nic nemusejí starat,“ připomněla.

OD SNOWBOARDŮ ZPÁTKY NA LYŽE

Jak Balašová, tak i její kolega ze Ski Bižu potvrzují, že jednoznačně větší zájem je o lyže. „Snowboardový boom, který byl tak před deseti lety, už opadá. Lidé se vracejí k lyžím,“ sdělil Petr Bažant ze Ski Bižu. Velkou roli v tom prý hrají nové technologie. „Výrobci se snaží přicházet na trh s dalšími novinkami, ať už se jedná o tvar či materiál,“ poznamenal Bažant.

„Nové freestylové a carvingové lyže také umožňují větší vyžití,“ doplnila ho Renata Balašová. Žhavé novinky si navíc mohou lidé vyzkoušet přímo na svahu, výrobci totiž dodávají testovací soupravy do horských středisek. Ceny přitom nejsou nijak závratné. „Kompletní vybavení u standardního typu na den u nás přijde na 300 korun, u testovacích novinek je to zhruba dvojnásobek,“ podotkl mluvčí Ski Bižu.

VEČERNÍ LYŽOVÁNÍV SOBOTU ZDARMA

Většina zimních středisek v kraji nabízí také oblíbené večerní lyžování. Po setmění se jezdí v Bedřichově, na Špičáku i na Severáku. Ale jen na vybraných sjezdovkách a ve vybraných dnech. Například na Špičáku můžete večer lyžovat v úterý a v sobotu od 17 do 20 hodin, na Bedřichově na Malinovce od 16.30 do 20 hodin vždy v pondělí, středu, pátek a sobotu. Ještěd nabízí tento týden večerní lyžování každý den. Na Ještědu ale není cena zahrnuta v sezonních skipasech, jak tomu bylo v předchozích letech.

„To je sice pravda, ale my jsme oproti loňsku výrazně zlevnili. V předstihu si lidé mohli koupit sezonní jízdenky už za tisíc korun. Směrem k sezoně šly sice ceny nahoru, ale skončily na 5900 korunách, zatímco loni stála sezonní jízdenka 7500 korun,“ upozornila Balašová. Letos je na Ještědu nasvícena 380 metrů dlouhá sjezdovka. V příštím roce mají v plánu nasvítit 1,5 km dlouhou sjezdovku Skalka. Zdarma si večerní lyžování na Ještědu můžete užít v sobotu 5. ledna od 16 do 22 hodin v rámci Dne pro rodinu.

Kolik zaplatíte za lyžování v kraji?

Ještěd

Jednodenní skipas 590 Kč (dospělý), 500 (senior, junior), 320 (dítě). Večerní lyžování 250, sezonní skipass 5990.

Akční ceny od 1. 1. 2019 do odvolání: 450 dospělý, 380 junior a senior, dítě 250.

Půjčení kompletního lyžařského nebo snowboardového vybavení na 1 den: 230 (dítě) až 390 (dospělý).

Tanvaldský Špičák

Jednodenní: 640 (dospělý), 550 (junioři), 450 (do 15 let), 290 (do 6 let). Večerní 280, sezonní včetně večerního lyžování 7900.

Půjčení kompletního lyžařského nebo snowboardového vybavení na 1 den: 330–400, 160 (běžecké vybavení).

Severák a Bedřichov

Jednodenní: 400 (dospělý), 340 (junior), 280 (dítě do 15 let), 180 (do 6 let). Večerní 230, sezonní včetně večerního lyžování 5600.

Půjčovna na 1 den: 330–400 (sjezdovky, snowboard), 160 (běžecké vybavení).

Akce

S RODINOU NA JEŠTĚD

Kdy: V sobotu 5. ledna od 16 do 22 hodin.

Co: Rodinná akce s lyžařskou show, koncertem, soutěžemi a ohňostrojem.

