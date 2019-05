V sobotu 25. května dorazí do Liberce běžecký seriál NN Night Run, jehož součástí je i Avon Běh za zdravá prsa. „Night Run spolupracuje s projektem Avon za zdravá prsa už od začátku. Díky běžcům jsme schopni pomoci lidem, kteří to potřebují. Část startovného z tohoto závodu jde přímo na tento projekt. Navíc tím šíříme i osvětu o rakovině prsu,“ upřesnil jeden z organizátorů běžecké série Michal Ambrož.

Na běhu se podílí i Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. „Projekt Bellis pomáhá mladým ženám a dívkám, které procházejí nebo si prošly léčbou karcinomu prsu. Hlavní cíl spočívá v poskytnutí psychické podpory a zajištění odborné pomoci,“ přiblížila „Bellisky“ manažerka projektu Nikola Samková.

„Lze to zvládnout“

Do projektu se zapojila Martina Chovancová z Hrádku nad Nisou. „Onemocněla jsem rakovinou prsu, když mi bylo 32 let. Největší hnací motor pro mě představoval můj čtyřletý syn a nepřipouštěla jsem si jinou možnost, než že rakovinu porazím,“ svěřila se. Svůj boj vyhrála a jak přiznává, s odstupem času se na vše kouká jinak a bere si z toho jen to pozitivní. „Samotná léčba se dá zvládnout, důležité je soustředit se na to, co má člověk před sebou, postupně zdolávat překážky a obklopit se lidmi, kteří za to stojí,“ dodala.

Na Bellisky narazila, když na internetu hledala různé skupiny a organizace, kde by získala další informace o nemoci. Poprvé s nimi přišla osobně do styku na ozdravném pobytu pro pacientky, který pořádají dvakrát do roka, „Když jsem onemocněla, nejhorší byl pro mě věk. Najednou jsem musela řešit otázky typu Budu mít ještě děti?, Jaké to bude, když přijdu o prsa?, Budu normálně fungovat? To prostě takhle mladý člověk řešit nechce,“ popsala své první pocity Chovancová. A právě v tom jí nejvíce pomohly Bellisky. Najednou se ocitla v kruhu stejně starých či mladších žen a mohla s nimi sdílet své pocity a získat odpovědi na otázky, které jí vířily hlavou.

„Za největší přínos Bellisek považuji bezpečné prostředí, kde se mohou pacientky vzájemně motivovat, sdílet své radosti i starosti, kdykoliv se na cokoliv zeptat a být tady jedna pro druhou,“ ocenila projekt členka. O tom svědčí i jejich motto: Jsme tady pro Tebe, jsme tady pro sebe.

Zpět do kondice

Součástí projektu Bellis je i akce nazvaná Zpět do kondice. „Cílem je zlepšit fyzickou kondici pacientek po náročné onkologické léčbě. Fyzická kondice a síla těla je nezbytnou součástí pro zdravou duši a psychickou pohodu, kterou mnoho žen po léčbě těžko hledá,“ upřesnila Samková.

Bellisky mají na každém Avon běhu svůj stánek, kde učí ženy, jak si správně samovyšetřit prsa, a účastní se samotných běhů či pochodů. „Osobně jsem začala běhat a celkově se hýbat právě díky akci Zpět do kondice. Můj první závod byl Winter Run společně s Belliskami a od té doby běhám a cvičím pravidelně. Jsem teď sportovně víc aktivní než před nemocí a hlavně to dělám s radostí,“ nastínila svůj postoj k fyzické aktivitě Chovancová.

Ročně v České republice onemocní rakovinou prsu více než 7000 žen a necelá třetina z nich na tuto diagnózu zemře. Pokud dojde k včasnému záchytu onemocnění právě třeba zmíněným samovyšetřením, šance na uzdravení je opravdu veliká. „Naděje umírá poslední. Soustřeďte se na to, co je před vámi, a obklopte se lidmi, kteří vás dělají šťastnou. Věřte jen v dobrý konec, protože kdo bojuje, ten vyhrává,“ vzkázala Martina Chovancová.