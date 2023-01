Digitalizace. Toto slůvko se rozlétlo jabloneckým magistrátem jako kouzelná mantra. Pomoci k tomu má i nástroj, pracovně nazvaný Portál Jablonečana. Celý projekt má vyjít na cirka 4 miliony korun. „Portál by měl ulehčit komunikaci občana s úřadem. Nejprve jej chceme spustit v takzvaných atraktivních agendách, tedy tam, kam lidé nejčastěji docházejí,“ poznamenal náměstek jabloneckého primátora Jakub Chuchlík.

Portál občana funguje v sousedním Liberci, v jeho systému je možné podat formulář nebo uhradit různé poplatky. Tak by měl fungovat i v Jablonci. „Liberečané si mohou z pohodlí domova v kteroukoliv hodinu vyřídit své záležitosti na úřadě, aniž by se museli dostavit osobně. Velkým bonusem portálu je platební brána, jejímž prostřednictvím mohou uhradit závazky vůči městu jednoduše online platební kartou, například poplatky za odpady a za psy," přiblížil Jakub Vytiska, předseda Správní rady společnosti Liberecká IS, která řešila vývoj a zavádění Portálu občana pro město Liberec.

Stromořadí u jablonecké přehrady doplní na jaře čtyři nové stromy

Jablonecký magistrát systém zatím oťukává z dálky. „Mnoho inspirací nacházíme v podobných projektech, jako je Portál Pražana, Plzeňský portál nebo právě v Liberci,“ popsal Chuchlík.

A jak by měl takový portál fungovat? Vznikne jako webová stránka. Při první návštěvě portál vyzve uživatele k ověření identity buď jednoduše přes Identitu občana, anebo prostřednictvím datové schránky. Po registraci získají lidé přístup do svého osobního účtu, který jim nabízí ucelený přehled o všech provedených i neprovedených platbách či realizovaných podáních. K co nejjednoduššímu používání přispívá i automatické vyplňování formulářů ze známých údajů z profilu o občanovi. Lidé budou moci jeho prostřednictvím elektronicky podávat formuláře nebo hradit poplatky online. Budou mít pod kontrolou své závazky vůči úřadu a získají přehled o podáních a probíhajících nebo už dokončených řízeních.

Nový dopravce přebírá MHD v Jablonci, ceny jízdného pro cestující se nemění

Jablonecký magistrát bude žádat o dotaci na vznik Portálu Jablonečana z Integrovaného regionálního operačního programu (ITI). 2,5 milionu by měl stát samotný portál, dalších 1,5 milionu korun pak jeho zabezpečení proti zneužití. Rozhodnutí o vložení projektu do žádostí o dotaci musí padnout už v únoru, jednat o tom budou zastupitelé města. Jelikož celý projekt musí být ukončený do června roku 2029, bude se realizovat po etapách s postupným zaváděním digitalizace prioritních agend magistrátu.

„Díky rozložení do etap bude možné digitalizovat agend více a také jejich funkčnost dobře odzkoušet. Je třeba vybrat ty, které budou v digitální formě atraktivní pro Jablonečany, aby portál hojně využívali,“ doplnil Chuchlík.

Jablonecký magistrát hledá historické fotografie z radnice

Stejně jako Liberec nastupuje i jablonecký magistrát cestu postupné digitalizace. Prvním krokem bylo pořízení platebních terminálů na jednotlivé odbory magistrátu. Nyní je jich k dispozici 33, z toho dva mají strážníci. Od 1. února letošního roku mohou obyvatelé Jablonce zaplatit drtivou většinu poplatků bezhotovostně. „Dosud jsme přestupky řešili pokutou v hotovosti, takzvanými bločky, když neměl dotyčný hotovost, nebo předáním správnímu orgánu. Nyní budou mít platební terminály strážníci v terénu, další terminál bude přístupný přímo ve služebně,“ přiblížil ředitel Městské policie Jablonec Michal Švarc.

Pro Jablonec je digitalizace nové téma, které dosud neměl nikdo na starosti, není k tomu připravena žádná strategie či metodický postup. Nově k tomu magistrát sestavil komisi, jež bude jednotlivé digitalizační projekty projednávat i iniciovat.