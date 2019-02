Liberecký kraj - Rekonstrukce státu odstartovala proti poslancům, kteří podpořili změnu zákona o registru smluv, antikampaň. Platí ji dopravní magnát. „Okleštěnou" novelu budou mít příští týden na stole ještě senátoři.

Za neférový nátlak v podobě plakátů, jenž se tento týden objevily ve městech, považují dotčení poslanci aktivitu Radima Jančury a Rekonstrukce státu. Po celé republice zaplatil výlep.



„Oni nám vyhrožovali před i po hlasování," uvedl poslanec za KSČM Stanislav Mackovík. Něco podobného čekal. Jančura je letákovou kampaní pověstný. Loni na podzim se tak opřel do hejtmanů za ČSSD.



Billboardy postupně zveřejňované zobrazují poslance coby kouzelníky, kteří nechali zmizet 150 miliard korun z dohledu veřejnosti a coby čističe, který vyčistil z registru stejně vysokou částku. Reklamy jsou umístěny poblíž míst regionálních kanceláří poslanců.

V roce 2015 odsouhlasili poslanci zákon, podle kterého budou všechny smlouvy placené státem na internetu. „Na ostro" začne platit až 1. července 2017, ale už je novela. Před časem se totiž někteří poslanci v klíčovém hlasování zasadili o zařazení výjimek v novele zákona o registru smluv. Po bouřlivé diskusi a připomínkách prošla úprava. Její odpůrci hovoří o tom, že zákon jejich kolegové „vykostili".



19. dubna se k tomu budou vyjadřovat ještě senátoři.

„Je to osobní aktivita pana Jančury. Podporuje transparentní nakládání s penězi," konstatoval Aleš Ondrůj, mluvčí Student Agency a Regio Jet, které Jančura vlastní.

„Nadneseně řečeno i negativní reklama je reklama. A takhle byla zdarma," glosoval téma poslanec Václav Horáček. V prvním kole se pro změkčení a úpravu registru vyslovil i on. Od Rekonstrukce státu dostal Horáček červenou kartu.



BYZNYS V POLITICE JE A JE HO STÁLE VÍC



Horáček míní, že si chce mecenáš této antikampaně Jančura udělat pěkné reklamní PR. „A lidi mu na to sednout. Pak si řeknou: to je on, který to umí," odhaduje poslanec za TOP 09 s tím, že před volbami ukáže svůj politický názor a veřejně řekne, kterou stranu podporuje. „To jsem já, kdo billboardy platil, a bylo by dobrý podporovat toho a toho," vysvětlil Horáček.



Jedním „postižených" poslanců je za ČSSD také Lukáš Pleticha, mimo jiné i náměstek jabloneckého primátora. „Je to antikampaň určitých podnikatelských struktur proti nepohodlným poslancům spojená s udržovací kampaní známého dopravce," uvedl Pleticha s tím, že to názorně dokladuje prorůstání byznysu do politiky. „V prvním sledu některé neziskovky a jejich věřící dobrovolníci jako pěšáci. V pozadí vše dirigují podnikatelská uskupení," míní Pleticha.



ÚSKALÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH INFORMACÍ



Dopad na všechny a jak by se mohlo prodražit zveřejněním úplně všech smluv na internetu popsal komunistický poslanec Mackovík: „Dealer zahraničních léčiv u nás neprodá za stejné peníze jako v Německu, ale levněji. Co se stane, když si všichni ty ceny přečtou? Přijde tlak."

Upozornil na odhad finančního rozdílu za 12 měsíců, 8 miliard korun v kategorii léky a na zdravotním materiálu další 4 miliardy. „To je realita zveřejňování smluv," dodal.



ČERNÉHO PETRA MAJÍ NYNÍ SENÁTOŘI

„Chceme vyvinout tlak, aby Senát změnil zákon tak, aby byl ku prospěchu. Je to lobbing ve veřejném zájmu. Pokud ale Senát bude proti transparentnosti, jsem připraven to komunikovat i během voleb," řekl Právu Jančura. Podle něj, kdo potopil registr, je ten, kdo chrání zlodějny ve státě.

Jak zvednou ruce senátoři? Těžko odhadnout. „Budu hlasovat pro zamítnutí návrhu novely z Poslanecké sněmovny," nechal se étéru slyšet Michael Canov za Starosty LK. Českolipský Jiří Vosecký je opatrnější. Veřejně se nevyjádřil. Konkrétní resumé neřekl ani Jaroslav Zeman, ten počká na stanovisko ODS.

Na adresu podporovatele antikampaně Jančury ale senátor Zeman ostře vystoupil: „Plete se do toho. Buď je politik, nebo obchodník. Ať jde s kůží na trh a sám kandiduje."



Není tak úplně pravda, že poslanci vyloučili městské firmy. „Novela vylučuje pouze firmy obchodní a průmyslové povahy – což je velmi problematická definice," vysvětlil Jiří Skuhrovec, garant Rekonstrukce státu. Uvedl příklad, že Dopravní podnik Brna se domníval, že obchodní povahu má, ÚHOS ale rozhodl opačně.

Kdo plakátovou antikampaň platí?

Radim Jančura, podnikatel v dopravě, majitel Student Agency a Regio Jet, se před podzimními krajskými volbami zviditelnil kontroverzními billboardy, namířenými proti hejtmanům ČSSD. Tentokrát zacílil proti poslancům, kteří se podle serveru Rekonstrukce státu zasadili o vykostění zákona. Proti byli poslanci ČSSD, KSČM, 5 za KDÚ-ČSL, 6 za ODS a jeden nezařazený. Před novináři se nechal slyšel, že jen plakátová antikampaň po celé republice není jedinou aktivitou. Před parlamentními volbami hodlá ještě přitvrdit a má na to dostatek milionů.