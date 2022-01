Například právník a podporovatel koalice SPOLU Ondřej Šimíček na Twitteru Farskému napsal, že poslanec ukázal příklad naprostého politického autismu. „Politika s sebou nese odpovědnost a oběť. Pokud ji nejste schopen, vzdejte se mandátu. Riziko povolání. Neuvěřitelně poškozujete obě koalice.“

Ani další sledující nejsou k Farského rozhodnutí empatičtí. „Byl jste můj favorit, a právě teď jste měl ideální příležitost ukázat, jak se to má dělat. Prostě rezignujte, udělejte si svoji práci a za 4 roky jste zpátky. Tohle fakt ne,“ poznamenal na stejné síti Filip Stejskal. „Gratuluji k získání stipendia a přeji hodně štěstí při realizaci projektu. Zároveň Vás vyzývám k rezignaci, jste zvolen občany ČR, abyste je na plný úvazek zastupoval,“ doplnil František Šťastný.

Asistenty strážníků si města v kraji pochvalují. V Jablonci mají dalšího

Další ohlasy dokonce říkají, že je STAN a samotný Farský jednáním natolik zklamali, že s podporou končí. „Jako voliče PirSTAN mě první z vašich tweetů nadchl, druhý nas..l a třetí rozesmál. Naložte s tím po svém.“ „Dostal jste můj preferenční hlas, věřil jsem vám. Vícekrát už takovou chybu neudělám.“

Farský slíbil, že poslanecký plat bude po dobu studia posílat neziskovým organizacím. „Jako jsou Člověk v tísni, Paměť národa, Skaut a podobně,“ vysvětlil. Ani to se ale nesetkalo s pochopením. „Jaký plat chcete někomu posílat? Nechodím do práce, nemám plat. Nebo pro vás neplatí zákoník práce? Tohle je horší chování než to, co tady bylo,“ sdělil Farskému komentátor s nickem Divnejpatron.

„Fakt, že budete posílat svůj plat neziskovkám, nic neřeší. My, daňoví poplatníci, budeme Váš plat platit dál a za tyto peníze očekáváme práci poslance, ne charitu. Posuňte mandát na dalšího v pořadí a pak jeďte studovat. Váš přístup není fér,“ doplnil TomaSch. Farský do Spojených států odjede již tento týden, asi tři měsíce poté, co byl zvolen poslancem. Důvodem k pobytu Farského v USA je vědecký projekt.

Mela v domově důchodců. Ženy nadávaly personálu, plivaly po návštěvnících

Fulbrightova komise totiž podpořila jeho projekt How to Transform 250 Years of U.S. Federalism Into a Road Map for Next 25 Years of EU?, který bude moci díky stipen-diu půl roku realizovat na Oregon State University. „Je to pro mě obrovská pocta, ale také jedinečná možnost dál rozvíjet svou profesní dráhu,“ uvedl Farský.

„Vnímám to jako velký přínos nejen pro jeho profesní růst, ale i pro naše hnutí,“ uvedl k tomu pro Novinky předseda STAN Vít Rakušan.

Jako problém nevnímá půlroční pracovní pobyt Jana Farského v USA ani jeho kolega ve STAN, předseda hnutí Starostové pro Liberecký kraj a hejtman Libereckého kraje Martin Půta. „Dostal nabídku, která se neodmítá. Dokážu pochopit, že jsou někteří lidé naštvaní, ale ruku na srdce, v poslanecké sněmovně je množství poslanců, o kterých neslyšíte celé volební období. To se o Janu Farském nedá říct ani náhodou.“