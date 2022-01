Všem je jasné, že studium je pro vás velká příležitost, ale nebylo by třeba přece jen přímější složit poslanecký mandát?

To byl můj první plán. Ale pak jsem přijal argumenty okolí, že je to vědecká stáž, která je politická, posune mě dál a plně souvisí s mou prací. Je to jen osmina volebního období a vzdání se mandátu by pozitivně přijala jen část mých voličů, ale všichni oponenti. Proto jsem se rozhodl mandát neskládat. Zároveň by mi přišlo divné, abych v době, kdy budu na stáži, bral plat, proto budu celý svůj plat za dobu v USA odevzdávat na prospěšné účely.

Šel jste do voleb jako jedna z nejvýraznějších postav STAN. Bylo to vůbec fér v situaci, kdy jste věděl, že asi odjedete na delší dobu pryč, kandidovat ve volbách?

Tou dobou nebylo jisté, jestli budu moci odjet. Ale bylo jisté, že chceme porazit Babiše. A tomu jsem rád pomohl.

Médii hýbají rozporuplné informace. Kdy jste se dozvěděl, že získáváte stipendium od Fulbrightovy komise?

Že ho přijmu, jsem se rozhodl v prosinci. Samotný projekt jsem podával asi před dvěma lety. Sepsání projektu, jeho oponentura na amerických univerzitách, pohovor atd. zabralo hodně času. Že můj projekt podpořili, jsem se dozvěděl loni na jaře. V době, kdy byly americké univerzity uzavřené a stipendisty vůbec nepřijímaly. Ani já tak nevěděl, jestli budu moci odjet.

Řada politiků a voličů vás za vaše rozhodnutí kritizuje. Co vás na tom nejvíce mrzí?

Že jsem nestíhal a nestíhám každému odpovědět.

Když jste zveřejnil informaci o stipendiu, které přijímáte a odjíždíte, čekal jste takové reakce na sociálních sítích? Kritizovalo vás i mnoho vašich příznivců…

Obdržel jsem hodně reakcí. A převažují mezi nimi podpůrné. Sociální sítě jsou jen částí komunikace. A myslím, že dost deformovanou. Zisk Facebooku je založen na rozdělování lidí, jitření emocí a rozdmýchávání nesouladu. Tam je skutečně těžké obstát. Když jsem se rozhodoval, věděl jsem, že je to risk, ale získat prestižní vědecké Fulbrightovo stipendium je obrovská příležitost. Pro mě, pro moji práci i pro moji rodinu.

Vaše politické kariéra byla zatím de facto bez poskvrny. Byl jste vyzdvihován pro mnohé návrhy zákonů, které zlepšily fungování státní správy. Nemůže vám současná kauza „podrazit nohy“?

Vždy jsem se věnoval tématům, o kterých všichni mluvili, ale nikdo se jim skutečně nevěnoval. Pracoval jsem na regulaci hazardu – a povedlo se zdanit a dát obcím pravomoc ten nejhorší regulovat. Prosadil jsem registr smluv – zákon, který zavedl nebývalou transparentnost do hospodaření státu. Poslední roky jsem se věnoval exekucím, insolvencím, protože to je obrovský průšvih. I zde se podařil posun.

Takže si myslíte, že vám to neublíží?

Je to risk, pokud se mi nepodaří vysvětlit moje rozhodnutí, mohu ztratit podporu. Tuto odpovědnost jsem připraven nést. Teď ale jako velké a důležité téma pro naši budoucnost vidím Evropskou unii. Těžko si dovedu představit, že dlouho přežije ve stavu, v jakém je. EU je na rozcestí. Buď oslabí a rozptýlí se do národních států, které ale budou v rámci světa drobnými, nebo posílí prohloubením spolupráce a bude vyrovnaným partnerem USA i Číně. A my s ní. U nás převažuje debata o EU jako o peněžence a máme snahu na Brusel svádět všechno. Tu debatu je potřeba změnit. A na tom chci pracovat.

Věděli vaši političtí partneři a kolegové o tom, že zamíříte chvíli po volbách do USA?

To jsem nevěděl ani já.

Trošku osobnější otázka. Jak se k nastalé situaci se stipendiem postavila vaše rodina?

Už kvůli nim stipendium nemohu odmítnout. Děti čeká půlrok na škole, nás všechny obrovská životní zkušenost, mají to naplánované, těší se.

Jan Farský

- narozen 11. července 1979 v Turnově

- od května 2010 poslanec Poslanecké sněmovny PČR

- od dubna 2019 první místopředseda hnutí STAN

- v letech 2008 až 2010 a opět 2016 až 2018 zastupitel Libereckého kraje

- v letech 2006 až 2014 starosta města Semily