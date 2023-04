Už jen do konce tohoto týdne bude návštěvníkům otevřena výstava Oldřicha Plívy Pokračování, která je k vidění v jablonecké galerii Nisa Factory.

Oldřich Plíva vystavuje své dílo v jablonecké galerii Nisa Factory. V roce 2016 získal od tehdejšího jabloneckého primátora medaili Gratias Tibi Ago vyraženou k 150. výročí města. | Foto: MsM Jablonec nad Nisou

Přehlídka tvorby významného českého skláře, pedagoga liberecké Technické univerzity a v neposlední řadě mšenského rodáka ukazuje více než tři desítky skleněných objektů. Doplňuje ji výběr z obrazů a také projekcí děl realizovaných ve veřejném prostoru. V pátek 31. března od 17 hodin proběhne poslední komentovaná prohlídka za účasti autora.

Plívovy práce se pohybují na rozhraní minimalismu a geometrické abstrakce, opakující se motivy nejsou nikdy shodné. Instalace je doplněna výběrem z obrazů geometrické abstrakce.

Výstava Oldřicha Plíva Pokračování je ohlédnutím za pozoruhodnou tvorbou tohoto autora s přednostním zaměřením na obor skleněné plastiky z taveného skla od počátku devadesátých let 20. století do současnosti. Do výběru jsou zařazeny skleněné objekty a obrazy a prezentaci doplňuje projekce Plívových děl, která se nacházejí v soukromí a veřejných sbírkách, nebo dnes již neexistují.