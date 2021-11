Přesně před 135 lety, 19. listopadu 1886, se narodil Bohumil Hanč. Tragicky zahynul o 27 let později spolu s Václavem Vrbatou během lyžařského závodu na hřebenech Krkonoš a z jejich příběhu se stala legenda. Právě v den výročí Hančova narození tvůrci zveřejňují první teaser se záběry z nového snímku Poslední závod, který vypráví o tomto dramatu.

Film Poslední závod se natáčel na autentických místech a v extrémních podmínkách, včetně hřebene Krkonoš. | Foto: Nikolas Tušl

Film režiséra a scenáristy Tomáše Hodana ukáže, co se tehdy opravdu stalo, bez dobových nánosů a polopravd. Do příběhu se tak vrací i důležitá postava pražského Němce Emericha Ratha, který se s nasazením života snažil Hanče zachránit. Do kin Poslední závod vstoupí 17. února 2022.