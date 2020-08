Změna provozní doby pobočky České pošty v Železném Brodě bude platná od 1. října 2020.

Česká pošta - Partner. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Jiří Sejkora

Nově bude pobočka otevřená v pondělí a ve středu od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 18.00. V úterý, čtvrtek a pátek pak bude otevřeno od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 18.00.