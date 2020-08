Z technických důvodů změnili na poště ve Smržovce rozsah otevíracích hodin pro veřejnost. Tato změna je jen dočasná a potrvá do pátku 7. srpna.

Česká pošta. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/ Holubová Jiřina

Pošta v ulici Hlavní má otevřeno pouze ve všední dny. O víkendu je zavřená. Původní otevírací doba se v tomto týdnu změní. Otevřeno bude od pondělí do pátku, v čase od 8.00 do 12.00 a od 14.00 do 16.00.