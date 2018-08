Postižené vozí nové auto. Přispělo na něj 37 sponzorů z celého kraje

Jablonecko – Klienti Domova Maxov mohou jezdit vozem na nákupy i k lékaři.

Automobil značky Dacia Dokker.Foto: Archiv Kompakt

Nový sociální automobil v minulém týdnu obdrželi zaměstnanci a klienti Domova Maxov, které se stará o osoby se zdravotním postižením. Dodávku značky Dacia Dokker zaměstnanci využijí zejména k dopravě klientů za kulturou, sportem, k lékaři a na nákupy. Poslouží pak také k zásobování zařízení v Horním Maxově. Na financování nového automobilu se podílelo 37 sponzorů z regionu napříč obory od velkých firem až po ty nejmenší.

Celkově jde už o třetí sociální automobil, který klienti domova v Maxově využívají. Radost z nové dacie mají ale především zaměstnanci. Ti vůz vůz využijí k pohodlí svých klientů.„Těší nás, že firmám a podnikatelům v našem kraji nejsou zdravotně postižení spoluobčané lhostejní a že se rozhodli do tak prospěšného projektu zapojit,“ uvedl při předání vozidla ředitel Domova Maxov Stanislav Petrovič.

Domov Maxov, který pečuje o zdravotně postižené různého věku, zažádal o sociální automobil potřetí. Využívá přitom všechny tři vozy.„Klienti mohou žádat o nový vůz vždy po šesti letech. Starý mohou vrátit a nebo si ho ponechat a využít na jiné služby,“ upozornila Tereza Pavézková z Reklamní agentury Kompakt, která tento projekt zajišťuje.

Projekt Sociální automobil funguje 20 let, za tu dobu předal Kompakt v celé České republice na sedm stovek vozidel. Poskytovatel sociálních služeb Domov Maxov získal v celkovém pořadí již 737. automobil. V rámci Libereckého kraje letos sociální automobil dostaly ještě dvě organizace. Liberecká Lira, centrum pro podporu rodiny a dítěte, a měsíc nový vůz využívají Sociální služby Mimoň.

„Ve většině sociálních zařízeních pečujících o zdravotně postižené je vozový park ve špatném technickém stavu a vozidla neodpovídají standardům. Tato zařízení mohou získat nové auto většinou jen prostřednictvím charity či sponzorství. To však nepřichází každý den, a tak jsme se rozhodli vzít situaci do svých rukou a pomoci těm, kteří to skutečně potřebují,“ uvedl jednatel společnosti Kompakt Miroslav Káninský.