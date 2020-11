Stejně jako v ostatních městech i v Jablonci nad Nisou pomalu končí stavební sezóna. Přesto ještě město plánuje několik nových uzavírek. Všechny by měly skončit do konce listopadu.

Uzavírka. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Kateřina Nič Husárová

Od 9. do 15. listopadu by měla být od křižovatky s ulicí Budovatelů po křižovatku s ulicí Libereckou zcela uzavřená ulice Poštovní. Stejně tak bude uzavřená ulice Jehlářská, a to od vchodu do obchodu Billa přes křižovatku s ulicí Poštovní po chodník za divadlem.