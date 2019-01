Malá Skála - Pošta přechází od 1. února pod nového provozovatele, kterým bude firma Dalaj, s.r.o.

Česká pošta. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/ Holubová Jiřina

Obyvatelé Malé Skály nepřijdou o servis ani o žádnou z běžných služeb. Provozovna ponese označení Česká pošta a lidé ji naleznou v prostorách čerpací stanice GBO. Otevírací doba v únoru bude stejná jako nyní pondělí až pátek od 12:45 do 16 hodin, v sobotu a v neděli zavřeno. Od 1. března dojde k výraznému rozšíření hodin pro veřejnost, a to v pracovních dnech až do 18 hodin a také o sobotách a nedělích.