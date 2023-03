Osobní auto prosviští kolem pošty ve Zlaté Olešnici snad stokilometrovou rychlostí. Zdejší rovinka k tomu zejména mladé řidiče doslova láká. Ale za vesnicí číhají serpentiny, které jsou zrádné zvlášť v zimě. Ošetřují se totiž jen posypem. To by se mohlo změnit, obce volají po chemickém ošetření.

Úsek silnice mezi Sklenařicemi a Zlatou Olešnicí se historicky udržuje jen inertním posypem, tedy štěrkem. A právě tady nedávno vyhasl život mladého řidiče. Důkazem je tomu dnes jen strom, na kterém jsou viditelné stopy nárazu. Pod ním hoří několik svíček, na větvi je připevněný lístek s vyobrazením růže a se vzkazem „S láskou vzpomínáme, rodina“.

Je na vině častých nehod v tomto úseku právě ošetření pouze posypem? Místní si to nemyslí. „Lítají tady jako blázni. Hodně tady i závodí. Nějaké auto je tady v příkopu každou chvíli,“ ukázal do zatáček místní obyvatel, 52letý Pavel. Auta projíždějí vysokou rychlostí i samotnou obcí. „Tady na té rovince, už v obci, jezdí někteří řidiči hodně rychle. Pak najedou do zatáčky a mají problém,“ popsal další oslovený obyvatel.

Tragická nehoda u Zlaté Olešnice uzavřela silnici, řidič vozu zemřel

V pátek 3. března, kdy zde došlo k poslední smrtelné nehodě, tudy projížděl vysokou rychlostí 20letý řidič se dvěma spolujezdci ve směru od Sklenařic, tedy silnicí z kopce. Za jednou z mnoha zatáček vyjel na krátké rovince do protisměru a narazil do vzrostlého stromu. „Je vidět, že ze silnice auto nespadlo, že do stromu doslova vletěl. Podle mých informací se tachometr zasekl na rychlosti 115 kilometrů v hodině,“ přiblížil starosta obce a zároveň zástupce velitele výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Zlatá Olešnice Jiří Černý.

Přivolaní záchranáři konstatovali u řidiče smrt. „Druhý člověk měl těžká zranění a třetí středně těžká,“ uvedl mluvčí libereckých záchranářů Michael Georgiev. Záchranářům z Libereckého kraje pomáhali kolegové z Královéhradeckého kraje, kteří vrtulníkem transportovali těžce zraněného člověka na traumacentrum do Hradce Králové. „Osobu se středně těžkým poraněním jsme převezli sanitkou do Liberce,“ dodal Georgiev.

Spory o posyp

Silnice patří do správy Libereckého kraje. Společnost Silnice LK, která se stará o zimní údržbu v tomto úseku, se každoročně snaží spolu s majitelem komunikace Krajskou správou silnic (KSS LK) dostat silnici do režimu chemického posypu. „Bohužel nesouhlas některých zastupitelstev okolních obcí neumožňuje posunout schvalovací proces dále,“ poznamenal předseda představenstva Silnice LK Petr Správka.

Vize, která nedopadla. Jablonecký Velký bulvár zůstal plný proluk

Úsek důvěrně zná. Snad až příliš důvěrně. „Neukázněný řidič protijedoucího vozidla nedaleko místa tragické nehody vlivem rychlosti naboural čelně můj osobní automobil a zcela ho zdemoloval. Naštěstí se nikomu nic vážnějšího nestalo,“ vzpomněl Správka.

Do Zlaté Olešnice vedou čtyři silnice III. třídy ve správě KSS LK. Jedná se o silnice na Plavy, na Návarov, další na Sklenařice a konečně na Stanový. „Žádná z těchto silnic nebyla v minulých deseti letech ošetřována chemicky. V posledních letech proběhlo mnoho jednání, jejichž náplní bylo získat podporu všech dotčených samospráv pro přechod silnic na chemickou údržbu.

Jestliže třeba ve Zlaté Olešnici byli zastupitelé pro zařazení alespoň silnice spojující Plavy, Zlatou Olešnici, Sklenařice a dále do Pasek nad Jizerou do režimu chemického posypu, v posledně jmenované obci se zastupitelé vyjádřili proti. „Nyní vidíme, že to byla zřejmě chyba, problémy s dopravou jsme řešili na této silnici i v našem katastru. Jsme připraveni o chemickém posypu znovu jednat,“ sdělila starostka Pasek Hana Růžičková.

Na sjezdovce v Harrachově se srazili lyžaři, jeden z nich byl opilý

Souhlas všech obcí předpokládá i starosta Zlaté Olešnice. „Není to jen kvůli té tragické nehodě. Poslední roky je zimní počasí nevyzpytatelné, chvíli je obleva, pak vše zmrzne a nastávají problémy. Chemický posyp situaci výrazně vylepší,“ doplnil Černý.Protože dosud nebyl splněn požadavek všech dotčených samospráv na podporu chemické údržby jako veřejného zájmu, nezískala KSS LK výjimku od Správy Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, jejímž územím část silnice vede, a tím zde chemickou údržbu provádět nesměla.

„Zlatá Olešnice nespadá přímo pod oblast CHKO, ale z důvodu celistvosti jednotlivých okruhů zimní údržby nemáme udělenou výjimku pro oblast Příchovicka, Sklenařicka a Pasek,“ upřesnil vedoucí oddělení inspekce silniční sítě KSS LK Pavel Fořt.

V praxi to znamená, že celou trasu objíždí technika uzpůsobená na posyp inertním materiálem.