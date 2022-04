Doslova vymeteno. Tak aktuálně vypadají regály v Potravinové bance Libereckého kraje. Místa, kde byly jindy uloženy trvanlivé potraviny a hygienické potřeby, nyní zejí prázdnotou. Jedním z důvodů je i ukrajinská krize, příval uprchlíků a s tím spojená zvýšená poptávka po potravinové pomoci. Během posledních týdnů navýšily potravinové banky svou činnost o více než sedmdesát procent. Organizují potravinové sbírky, pracují s dárci a podporují uprchlická centra. Jejich zásoby i dárcovské kapacity se pomalu vyčerpávají. „Dosud jsme to byli schopni pokrývat z darů od obchodních řetězců a producentů potravin, ale ty nám nebudou moci darovat věčně,“ sdělila ředitelka České federace potravinových bank Veronika Láchová.

Podobná situace je i v krajské potravinové bance. Po vypuknutí války na východě Evropy si zde vytvořili zásoby potravinových univerzálních balíčků určených odběratelským organizacím, kterých mají aktuálně 62 napříč krajem. Balíčky už ale docházejí. „Loni prošlo bankou neuvěřitelných 340 tun potravin, v průměru tedy 30 tun na měsíc. Za letošní březen jsme vydali 45 tun potravin, takže ten nárůst není zrovna malý,“ popsal situaci ředitel potravinové banky Josef Vlček.

Jídlo, které získali z federačních skladů v Praze, šlo na pomoc ukrajinským uprchlíkům. Ze začátku reagovali na potřeby ubytovatelů běženců, postupem času museli přistoupit ke změně. Nyní zásobují pouze humanitární centrum zřízené městem Liberec v budově Uranu. „Každý den sem zavážíme půl až celou paletu s trvanlivými potravinami, drogerií a dětskými plenami,“ řekl Vlček.

Pomoct zvrátit aktuální situaci a opět zaplnit sklady by mělo jarní kolo celostátní potravinové sbírky, které proběhne v sobotu 23. dubna. Zapojit se do něj může každý, stačí od 8 do 18 hodin věnovat trvanlivé potraviny nebo drogistické zboží v zapojených obchodních řetězcích, jako jsou například Albert, Billa, Globus, Kaufland, Tesco, Penny Market, Lidl či Rossmann.

V krajské potravinové bance uvítají hlavně dětskou výživu, konzervy, trvanlivé mléko, těstoviny, luštěniny, rýži, polévky, olej či základní a dětskou drogerii a čisticí prostředky. „Plánuji přispět i letos. Většinou se snažím darovat trvanlivé potraviny, které doplním pochutinami pro děti,“ podotkla Jana Vykoukalová z Liberce, která patří mezi pravidelné dárce.

Dobrovolníci potravinové banky budou v sobotu vybírat dary ve 22 obchodech napříč Libereckým krajem. Zájemci je poznají podle zelených zástěr. Další řetězce zapojí do sbírky vlastní brigádníky. Podle Vlčka nadále pokračuje i pomoc ze strany jednotlivců. „Paní, která věděla, že se nebude moci v sobotu účastnit sbírky, nám dovezla potravinový dar. Mile nás překvapili vojáci z liberecké základny. Vybrali mezi sebou hotovost, nakoupili potraviny a dopravili je do banky,“ podotkl.

Zvýšený zájem o potravinovou pomoc v posledních týdnech zaznamenala i Charita Česká Lípa. Chodily sem denně desítky ukrajinských rodin, většinou maminek. „Sobotní potravinová sbírka bude prioritně zaměřena na pomoc českým maminkám v tíživé životní situaci,“ upřesnila asistentka ředitelky českolipské charity Pavla Bratršovská.

Do jarní Sbírky potravin se zapojily i on-line obchody Košík.cz, Rohlík.cz a iTesco, kde mohou zákazníci nakoupit trvanlivé potraviny a drogerii z pohodlí svého domova do 1. května. „Jsme optimisté a věříme, že lidé budou štědří a pomohou. Pokud se podaří při sbírce vybrat 20 tun trvanlivých potravin, budeme maximálně spokojeni,“ dodal Josef Vlček.