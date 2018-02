Potvrzeno! Nedvěd udělá tečku proti Jágrovi v liberecké aréně

Liberecký kraj – Souboj hokejových legend v Liberci byl potvrzen: Petr Nedvěd ve svém posledním zápase vyzve v sobotu v dresu Benátek Kladno i s Jaromírem Jágrem. „Že se vše i s nedělním ceremoniálem takhle sešlo, to je hotové sci-fi,“ řekl útočník Petr Nedvěd.

Jaromír Jágr. Ilustrační foto.Foto: Deník / Brabec Jan

„Nikdy by mě nenapadlo, že budeme mít možnost udělat takovou báječnou tečku za Petrovou kariérou. Je to jeho víkend. V sobotu jej fanoušci mohou nejspíš úplně naposledy sledovat v hokejovém a v neděli mu pak vyzvedneme dres ke stropu arény,“ uvedl pro klubový web jeho prezident Petr Syrovátko.

„Je to výjimečné setkání slavných českých hokejových legend, které se už nikdy nebude opakovat. Bereme to jako důstojnou rozlučku pro Petra Nedvěda s jeho nezapomenutelnou kariérou. Sobotní zápas souvisí s nedělním holdem, který Petrovi vzdáme. Všichni se těšíme, co dva velikáni předvedou,“ řekl pro Deník mluvčí libereckého klubu Martin Kadlec.

O vstupenky je mimořádný zájem, aréna pro 7 500 fanoušků bude praskat ve švech. „Přednostně prodáváme vstupenky pro permanentkáře na utkání Bílých Tygrů a Benátek, kde je naše farma. Ti mají předkupní právo. V pátek začne i volný prodej a to bude fofr,“ prorokoval Kadlec.

O utkání je i obrovský mediální zájem. „Už teď mám přes sto žádostí o akreditace, disponujeme sice druhým největším zázemím pro novináře v republice, ale je jasné, že se sem všichni zájemci z řad médii z kapacitních důvodů prostě nevejdou,“ dodal k situaci Kadlec.