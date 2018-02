Potvrzeno: přímé rychlíky Praha Harrachov vyjedou poprvé o víkendu v dubnu

Liberecký kraj – České dráhy začnou od 14. dubna jezdit o víkendech a svátcích mezi Prahou a krkonošským Harrachovem. Spojení budou ve zmíněné dny zajišťovat dva páry vlaků.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/ Martin Divíšek

NEJMÉNĚ MILION KORUN

Linku si prosadil Liberecký kraj, respektive zástupci jeho krajské firmy na organizaci veřejné dopravy Korid LK. Daňové poplatníky vyjde na nejméně milion korun. O plánech na přímé vlaky z Prahy na jedinou ozubnicovou železnici 'v Česku informoval server Zdopravy.cz loni na podzim, nyní došlo k definitivní dohodě.

„Jde o společný projekt Českých drah, Libereckého kraje, ROPID a IDSK. Na spojích budou jezdit motorové vozy řady 854.2, v úseku Praha Tanvald s přívěsnými vozy Bdtn757. Bude možné přepravovat i kola,“ řekla mluvčí Českých drah Radka Pistoriusová.

Liberecký kraj neuvedl přesně, kolik za nové spojení zaplatí. Jistý je jeden milion korun, kterým se bude podílet na úpravě vozidel k provozu. „Rozšíření výkonů k zavedení přímých vozů Praha Harrachov bude objednáno v rámci stávajících podmínek (zbytkové) dopravní smlouvy Libereckého kraje za standardní cenu kompenzace prokazatelné ztráty dopravního výkonu,“ řekla mluvčí Libereckého kraje Markéta Žitná.

Liberecký kraj zbytkovou smlouvu nemá zveřejněnou, vzhledem k relacím v jiných krajích by se mělo jednat o zhruba stokorunu na každý „vlakokilometr“.Investice do úpravy vozidel znamenají především instalaci informačního systému splňujícího podmínky Pražské integrované dopravy.

VLAKY Z JIŽNÍ MORAVY

Motorové vozy 854.2. se na trať přesunou z Jižní Moravy, kde infosystém pro PID nemají.

Přesný jízdní řád zatím není hotový. Podle dohody by mělo jít o dva páry rychlíků Praha Tanvald 1148/1145 a 1144/1151, které nebudou končit a začínat v Tanvaldě, ale budou pokračovat do Harrachova. První rychlík odjíždí z Prahy v 7.25, v Harrachově by měl být v 10.40. Zpět vlak pojede o čtvrt hodiny déle.

Pražský rychlík dosud přijíždí do Tanvaldu v 10.03. Podle současného jízdního řádu zřejmě kvůli rychlíku padne přímý spěšný cyklovlak z Liberce do Kořenova, který odjížděl z Tanvaldu v 10.08 jen v létě v sobotu. Poslední přímý rychlík by z Harrachova měl odjet v 17.07, aby byl ve 20.37 v Praze. Oproti stávajícímu jízdnímu řádu by měly na trasu mezi Harrachovem a Tanvaldem vyjet tři nové spoje a jeden mezi Harrachovem a Turnovem.

Zástupci Koridu LK sní o přímém spojení z Prahy až do Polska, kvůli tomu by ale musely na trati proběhnout další úpravy, aby se mohly křížit rychlíky s dalšími vlaky.

Rychlíky mezi Prahou a Harrachovem jezdily naposledy v šedesátých a sedmdesátých letech, později ještě občas tehdejší ČSD vypravovaly mimořádné vlaky pro odboráře na rekreaci. Liberecký kraj si od nich slibuje větší zájem o cesty do Krkonoš; dosud musejí cestující přestupovat v Tanvaldě.