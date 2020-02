Experiment vymyslela a chce uvést v život Lenka Jůnová, jak jinak než ze Železného Brodu. Nedávno se sem přestěhovala a je překvapená skepsí a depresí, kterou je město opředeno především na sociálních sítích.

„Chceme Brod nenásilně zbavit nepříliš lichotivého vnímání jako mrtvého města,“ vysvětlila autorka smysl experimentu. Vnímá, že město tíží deprese, přitom je podle ní krásné a má velký potenciál.

Na začátku byl mlhavý nápad, který pomalu vykrystalizoval a pak už zbylo jen najít místo, kde by projekt odstartoval. Myšlenka se na sociálních sítích setkala s obrovským zájmem, sdílejí ji stovky lidí, desítky přislíbily účast. Zakladatelka projektu chce diskutovat s obyvateli, důležitou součástí experimentu ale budou i místní podnikatelé.

Lidé se sejdou, aby probrali, co lze v Brodě vylepšit v souvislosti s ekonomickou situací. „Podstatou experimentu bude, že na Železný Brod chceme nahlížet jako na herní pole. Pravidla hry budou spočívat ve využití základních ekonomických pravidel a prověřených PR postupů. Herním pravidlem číslo jedna pak bude vytrvalé šíření pozitivních informací o městě.“ To bude i prvním úkolem pro zájemce. Vymyslet pro sociální sítě nějaké pozitivní heslo o městě.

V Železném Brodě v uplynulých měsících uzavřelo hned několik podnikatelů své provozovny, především obchody. I to vytváří negativní pohled na město. „Potřebujeme, aby kapitál neodcházel z Brodu do jiných měst, ale aby zůstal,“ zdůraznila Jůnová. Součástí experimentu proto mají být různé kampaně, které budou mít za cíl podpořit nakupování v Železném Brodě.

Podle autorky vize by podobný projekt nešel spustit ve větším městě. „Ale tady se všichni známe a čím víc lidí se do experimentu zapojí, tím lépe,“ myslí si Jůnová. Zapojit se může každý, odejít lze kdykoliv. Podstatou experimentu je hra a ta má člověka především bavit.

Nápadů, jak vylepšit situaci ve městě, je mnoho, avšak zásadní je zájem místních se do experimentu zapojit. A ten je už nyní překvapivě velký. Poprvé se zájemci o informace setkají ve středu 19. února v 18 hodin v prostorách rodinného centra Andílek v Železném Brodě.

„Podělím se o svou zkušenost s krámkem. Jsem taky jedna z těch, co tu zkouší podnikat, tak vím, jak je to těžké. Bez dalších příjmů by to nešlo. Udržet v Brodě obchůdek je boj,“ přislíbila účast například majitelka populárního Minimuzea skleněných betlémů Alena Kortanová.

„Zajímá mě to, rád přijdu,“ doplnil třeba i majitel železnobrodského grafického studia Pavel Kusala.