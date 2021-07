Podle předběžných odhadů se škoda na obecním majetku po víkendových povodních vyšplhala v kraji na 162 milionů korun.

„Na základě toho můžeme co nejdříve určit, jakou částkou a z jakých zdrojů můžeme dotčeným obcím a městům případně pomoci,“ uvedl náměstek hejtmana pro resort dopravy Jan Sviták. Podle něj lze očekávat, že odhady výše škod budou ještě stoupat. „Kompletní zprávu o povodni musí obce s rozšířenou působností a obce povinně zpracovat do tří měsíců od události,“ upřesnil. Kraj čeká jednání s ministerstvem pro místní rozvoj a dalšími resorty týkající se poskytnutí případné pomoci.

Nejhorší situace byla v obcích Písečná a Dobranov, které jsou části České Lípy, kde nadále pokračují úklidové práce. Zatímco škody na městském majetku jsou minimální, na soukromém dosáhly výše přes tři miliony korun. „Město Česká Lípa do postižených obcí umístilo velkokapacitní kontejnery, do Písečné zajistilo cisternu s pitnou vodou, zapůjčilo vysoušeče a ve spolupráci s Libereckým krajem poskytlo také dezinfekční prostředky a úklidový materiál,“ sdělila mluvčí města Kristýna Kňákal Brožová.

Českolipská starostka Jitka Volfová plánuje na poslední červencový týden svolat mimořádné jednání rady města, kde budou jednat o mimořádných darech postiženým domácnostem.

Voda se prohnala i Zákupy, kde způsobila podle předběžných odhadů škodu na městském majetku ve výši 13 milionů korun. „Jednalo se hlavně o propustky a poškození silnic. Něco máme pojištěné a budeme doufat, že nás podpoří stát a kraj,“ přiblížil situaci starosta Radek Lípa.

O dva miliony více se vyšplhaly následky povodní v Kunraticích u Cvikova, kde budou muset mimo jiné vyměnit některé propustky. „Obyvatelé stále vynášejí poškozený nábytek, někde budou muset vyměnit kompletně i podlahy,“ popsal starosta Kunratic Michal Iwanejko. Jedním ze zasažených byl i místní Karel Bechyně, který před valící se vodou utekl oknem. „Měl jsem v domě půl metru vody, nábytek je kompletně na vyhození, zahrada zničená,“ svěřil se.

Voda škodila v Liberci

Silný déšť poznamenal dění i v Liberci, kde protipovodňový štáb vyhlásil druhý povodňový stupeň. Mezi nejzasaženější lokality patřily ulice Na Skřivanech, V Horách, U Trianglu, U Jánského kamene, Rychtářská a Fibichova v blízkosti zoologické zahrady. „Následky bleskové povodně vyjdou řádově na desítky milionů korun, což bude znamenat mimořádnou zátěž pro rozpočet,“ uvedl primátor Liberce Jaroslav Zámečník. Obrátil se na stát s prosbou o přispění na opravu infrastruktury. „Konkrétně potřebujeme alespoň 70 milionů korun,“ doplnil.

Ve Fibichově a v Rychtářské ulici způsobila voda poškození části potrubí, skruží a propad zeminy. V místě vznikl několik metrů hluboký kráter. „Při prohlídce oblasti technici zjistili, že velká voda cestou sebrala obrovské množství větví, klád, kamení a trávy, proto došlo k ucpání kanalizace na několika místech najednou,“ upřesnil ředitel Technických služeb města Liberec Peter Kračun.

Na vině jsou podle něj i někteří majitelé okolních nemovitostí, kteří v minulosti načerno připojili své septiky právě do hlavní dešťové kanalizace, aby se vyhnuli platbám za jejich vyvážení. V hotelu Impuls v Liberci ohrozila voda centrální elektrický rozvaděč ve sklepě. „Hasiči za použití plovoucích čerpadel vodu odčerpali,“ popsal zásah mluvčí hasičů Jan Přerovský.

Krajské město ve spolupráci s Povodím Labe chystá opatření, která by měla zabránit tomu, aby se situace opakovala. Ve Wintrově ulici, kudy vede koryto Lužické Nisy, by měl v budoucnu vyrůst protipovodňový park. „Počasí nám zdviženým prstem připomnělo, že není čas ztrácet čas. Pokud by stejná intenzita přívalových dešťů, jakou jsme zažili ze soboty na neděli, pokračovala o den či dva dny déle, dostaneme se velmi rychle na třetí povodňový stupeň,“ zdůraznil náměstek primátora pro technickou správu Jiří Šolc. Právě Lužická Nisa v noci ze soboty na neděli kulminovala a téměř dosáhla hranice třetího stupně povodňové aktivity.

Na situaci zareagoval i Úřad práce České republiky (ÚP ČR). Poškození mohou požádat o dávku mimořádné okamžité pomoci, a to až do výše 57 900 korun. Obce zase mohou využít pomoci při odstraňování škod v rámci veřejně prospěšných prací, na které úřad práce finančně přispívá. „Naší maximální snahou je pomoci všem, kteří přišli při povodních o svůj majetek, a to v co nejkratší možné době,“ řekla ředitelka Odboru nepojistných sociálních dávek Generálního ředitelství ÚP ČR Zdeňka Cibulková.