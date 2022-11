Zřejmě nejoblíbenější místo u jablonecké přehrady zeje prázdnotou. Doslova. Po oblíbeném a houfně navštěvovaném areálu Slunečních lázní zůstala holá zem. Občas sem zavítá jeho dlouholetá provozovatelka Lucie Pokorná . „Je to jako ve zlém snu, ze kterého bych se chtěla probudit. Aby vše bylo jako dříve. Protože pohled na areál dnes je tak neskutečný, že to snad ani nemůže být pravda,“ popsala.

- Sluneční lázně lehly ve středu 17. srpna ráno popelem

- Lucie Pokorná je provozovala 16 let

Stojíme na místě, kde se odehrála významná část vašeho života. Jak vám je, dva a půl měsíce po požáru?

Je to pořád k pláči, stále vidím ty desítky a stovky návštěvníků. Strávila jsem tady šestnáct let, vyrostly mi tady dcery, ještě to nejde jen tak přejít.

Vy jste i přes devastaci areálu chtěla pokračovat v nájmu, jak to dopadlo?

Všechno by bylo jinak, kdyby mi město prodloužilo nájem na další roky. Žádost jsem podávala 9. června. Bohužel, rozhodovací kolečko mělo doběhnout až 20. srpna, kdy o žádosti měli rozhodnout zastupitelé. Ale požár zachvátil Slunka 17. srpna. Pokud bych měla prodloužený nájem jen o několik dní dříve, byla bych dnes jinde. Po požáru jsme mohli najít nějaké řešení, městu jsme předložili návrh, že tu postavíme mobilheim, který uzpůsobíme na prodej občerstvení. Mohlo to být praktické řešení do doby, než radnice vymyslí, co s místem dál. Takhle nám ale k 31. říjnu stará smlouva skončila a místo je prázdné. Doslova. Jen v rohu máme malé pódium a nějaké lavičky, které neshořely.

Takže konec?

Na radnici jsme podali zmíněný projekt s mobilheimem, za který jsem projektantovi zaplatila sedm tisíc korun. Jenže vše se trefilo do předvolebního času. Stávající radní mi sdělili, že rozhodnutí nechají na novém vedení města. To jsem zatím nekontaktovala. Někteří tam ale zůstali, takže o našem záměru vědí. Ale chceme znovu naši nabídku zopakovat.

Vzpomeňte, co všechno vám shořelo?

Městu shořel objekt, nám shořelo vše, co bylo uvnitř. Tedy veškeré gastro zařízení a zásoby, celkem za milion dvě stě tisíc. Tři kávovary, ledovač, mrazáky, pivovarům shořely pípy a chlazení. Naši partneři odepsali čtvrt milionu.

Víte, jak požár vznikl?

Ne, nic nevíme. Policii a hasičům jsme ještě předali záznamy z kamer na okolních domech, ale jak si s tím poradili, prostě nevím.

Je z vás cítit, že byste se do Slunečních lázní ráda vrátila…

Určitě kvůli lidem. Přehrada je rozdělená na místa občerstvení. Lidé si prostě najdou to své a tam chodí. Strašně ráda bych se k té komunitě kolem lázní vrátila.

Nicméně minimálně jedna akce v areálu Slunečních lázní proběhla i po požáru. O co se jednalo?

Jablonecká kapela DangarSix pozvala další dvě kapely Diesel a Muhu, přivezly si svoje pódium a uspořádali pro Sluneční lázně benefiční koncert. To se událo 16. září, a i když byla ten den relativní zima, přišlo na sto padesát lidí, atmosféra byla úžasná. Občerstvení jsme měli provizorně na malém starém pódiu, které jako jediné z areálu neshořelo. Kluci nám potom předali peníze, které vybrali, bylo to dojemné. Mělo to však smutnější dohru. Nechali jsme v areálu lednici s občerstvením a nápoji, zamčenou na řetěz. Přes noc ji někdo vykradl. Chuť dělat tady alespoň něco i bez zázemí opadla.

Evidentně jste po požáru stále otřesená. Jak relaxujete?

Naštěstí jsem od června naskočila do společného projektu se svými dcerami. Nedaleko Slunečních lázní jsme otevřeli bistro a kavárnu naKafi. To mě teď drží nad vodou, a to nemyslím finančně, ale psychicky. Je zajímavé, že si do kavárny našlo cestu spousty lidí, které jsme hostili ve Slunečních lázních. Jednoduše si nás znovu našli. To mě těší.