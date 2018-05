Pozor na kroupy a silný vítr. Bouřky budou řádit do konce týdne

Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 12200 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Kompletace plastových dílů pro interiér a exteriér osobních aut, Zaměstnanecké výhody: stravné, bonusy,příspěvek na ubytování , Pracovní poměr na dobu 90 dní, Hlásit se telefonicky, nebo osobně v době od: 8.00 do 15,00 hod na adrese: Dr.Milady Horákové 185, Liberec. Pracoviště: Dhillon lb s.r.o. - megatech industries jablonec s.r.o., Na Hutích, č.p. 1972, 466 01 Jablonec nad Nisou 1. Informace: Adriana Studecká, +420 607 280 683.

Výroba - Výroba Seřizovači 140 Kč

Seřizovači a obsluha konvenčních soustruhů Soustružník SV 18. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 140 kč, mzda max. 160 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Soustružník SV 18, Obsluha konvenčního soustruhu SV18RA s digitálním odměřováním po G.O. , Výhradně kusová a malosériová výroba , Práce dle výkresové dokumentace , , Požadavky: , Vzdělání v oboru strojírenství/obráběč kovů/mechanik seřizovač/mechatronik/nástrojař , Ochotu pracovat ve 2 směnném provozu (8,5 včetně přestávky) , , Nabízíme: , Práci na HPP , Benefit ve formě příspěvku na penzijní a životní pojištění od 100% do 200% vkladu zaměstnance, pracovní oděv a péči o něj zajišťuje zaměstnavatel (praní + opravy), příspěvek na dopravu do provozovny ve výši 50% nákladů zaměstnance. , Možnost pravidelného stravování , výběr až z 6 jídel , cena jídla 36 Kč , Nekuřácké pracoviště , Dobrý kolektiv, Nástupní hrubá hodinová mzda 140-160 Kč dle zkušeností a praxe. Pracoviště: Libor dědek - provozovna, 468 02 Rychnov u Jablonce n.Nis.. Informace: Libor Dědek, +420 777 986 916.