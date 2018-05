Pozor na ně! Podvodníci zkouší další lest na seniory

Semilsko – Neznámý muž chtěl po důchodkyni platbu za dobírku pro syna. Nikdo si však nic neobjednal.

Předminulý čtvrtek před polednem zazvonil u dveří třiasedmdesátileté ženy v obci Horka u Staré Paky na Semilsku neznámý muž. Řekl jí, že jejímu synovi veze objednané zboží. Jaké, to se od něj nedozvěděla. „Ale platbu ve výši 34 tisíc korun chtěl po ní,“ přiblížila policejní mluvčí Ivana Baláková. Vůbec nijak ale ženě nevysvětlil, proč nekontaktoval přímo jejího syna, který bydlí na jiné adrese.

Starší paní to trochu znejistilo, což dala najevo. Muž si toho všiml a proto, aby ji uklidnil, vzal do ruky telefon a předstíral, že jejímu synovi volá. Dával si přitom záležet na tom, aby seniorka slyšela zejména tato slova: „Vy sem nepřijedete, vy nemůžete? Má to zaplatit maminka?“

Bohužel, žena se nechala tímto hraným telefonátem přesvědčit k tomu, že mu peníze dá. Celou požadovanou částku ale u sebe neměla, a v tu chvíli dovozce zboží udělal „vstřícné gesto“ a řekl jí, ať mu vyplatí aspoň něco, a že si zbytek vybere přímo od syna. Dostal tedy 24 tisíc korun.

Žena po něm požadovala potvrzení o převzetí peněz. „On se pohotově vymluvil na to, že zajde do auta pro zboží a vrátí se zpět i s dokladem. Jenže jakmile dostal peníze do ruky, zmizel jak pára nad hrncem, aniž by seniorce cokoliv předal. Teprve potom pochopila, že mu naletěla a se vším se svěřila synovi, který nás o případu informoval,“ popsala Baláková.

Tento způsob podvodu na seniorech policisté v Libereckém kraji zaznamenali poprvé. „V této souvislosti proto nejen seniorům nedoporučujeme, aby platili komukoliv za zboží či služby, které si neobjednali, a aby v případě pochybností při jednání s cizími lidmi nezůstávali ve své nejistotě sami a raději kontaktovali rodinu nebo bezplatnou tísňovou linku Policie ČR 158 a poradili se,“ doplnila policejní mluvčí.