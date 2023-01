Komplikace jsou hlášeny z dalších lokalit. Nebezpečí námrazy zvyšuje riziko nehody v okolí Rádelského mlýnu a Ohrazenice či Albrechtic.

Sníh a námraza zatížily větve stromů, které pádem ohrožují projíždějící vozidla. „Mimořádné události v souvislosti se sněhovou meteorologickou výstrahou řešíme od rána v počtu jednotek. Stromy přes komunikaci odstraňujeme zejména v okolí Jablonce nad Nisou," uvedl na svém twitteru Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje.

Na Ještěd se vrátila zima. Skiareál se otevřel lyžařům

Na základě předpovědi intenzivního spadu nové vrstvy sněhu v dnešních odpoledních hodinách bude z preventivních důvodů v sobotu od 12.00 hodin uzavřen úsek silnice I/10 z Tanvaldu do Harrachova a dále na hraniční přechod s Polskem pro nákladní vozidla nad 3,5 tuny, a to s platností omezení do poledne 22. ledna.