Cílenější pohyb strážníků a policistů společně se členy Lesní stráže, tvrdší postihy. Jablonec se připravuje na druhé několikadenní uzavření honitby mezi městem a obcí Rádlo. Od 1. prosince tady probíhá intenzivní odlov divokých prasat. O víkendu 10. a 11. prosince zákaz poprvé platil po celé dny. Lidé ho ale porušovali, a tak se opatření zpřísní. Celodenní zákaz vstupu do lesů bude opět platit od neděle 25. do úterý 28. prosince, tentokrát s násobně vyšším dohledem.

O víkendu zavřeli lesy u Jablonce, myslivci stříleli přemnožená divoká prasata

Tragédii v rodině by o vánočních svátcích nechtěl řešit nikdo. Obyvatelé okrajových částí Jablonce ale v poklidu míří do nebezpečných míst, kde se střílí. V části Prosečského hřebene přitom platí noční zákaz vstupu do lesů.

„Lidé si nedají říct. Do středy tohoto týdne jsme sice zjistili jen čtyři porušení zákazu, kdy jsme tři vyřešili domluvou, padla jedna pokuta, ale naprosto mne šokovaly obrázky z nastražených fotopastí. Kolem odchytové klece za tmy běhají lidé s čelovkami, rodiny s dětmi na sáňkách přicházejí až ke kleci podívat se do ní. Nechápu, kam na takové hlouposti lidi chodí,“ zavrtěl hlavou šéf jablonecké městské policie Michal Švarc.

Smrtící nebezpečí

Upozornil na to, že divoká prasata myslivci loví municí, kterou používají armády nebo policejní odstřelovači. „Razance té střely je ohromující. Munice létá rychlostí vyšší, než je rychlost zvuku, je schopna letět až pět kilometrů, přitom po celé dráze je smrtící. Lidé by opravdu neměli do lesů vcházet,“ varoval Švarc.

Myslivci mají vytipovaná místa, kam schválně odkládají potravu pro prasata, aby se na místo naučila chodit. Odstřel je pak pro ně snazší. Divoká prasata jsou podle myslivců „nejchytřejší zvířata v lese“. Proto nabádají obyvatele, aby v těchto dnech do lesů nevodili své čtyřnohé miláčky. „Pejskaři projdou kolem místa, kde myslivci zakrmují, pes tam nechá pachovou stopu a prasata nepřijdou. Práce myslivců pak přišla vniveč,“ vysvětlil ředitel jablonecké městské policie.

Situace s divokými prasaty v Jablonci je vážná, myslivci je lákají do klece

Proto se hned na první svátek vánoční vydá do terénu na hranici honitby více hlídek. Budou zřejmě kombinované, kdy každou jednu bude tvořit strážník a buď člen lesní stráže, nebo orgánu státní správy lesů. Připraveni budou i policisté. „Není to tak, že bychom tam hlídkovali 24 hodin denně, na to nemáme kapacity. Máme ale vytipované časy, kdy lidé do lesů vchází a v těch chvílích tam budeme. Pěkně viditelní, abychom lidi odradili,“ dodal Švarc.

Dosud padlo 13 zvířat

Od začátku prosince, kdy začala platit opatření proti zvýšenému výskytu černé zvěře, se myslivcům podařilo odstřelit 13 divokých prasat. Podle myslivců je divoká zvěř stále nervózní z houbařské sezóny, která se letos protáhla až do listopadu. „Ještě stále se nechová standardně, nechodí ve stejných trasách, vyhledávání je složité. Navíc se lidé zasloužili o to, že chodí až k domům,“ popsal Radek Novotný, myslivecký hospodář mysliveckého sdružení Zelené údolí, které má na starosti honitbu od Rádla až po rozhlednu Nad Prosečí. Lidé totiž divokou zvěř přikrmují. Někteří nevědomky, když bioodpad ze zahrádek odhazují do lesa, jiní cíleně.

Magistrát varoval před tím, aby obyvatelé okrajových částí města vyhazovali biologický odpad do lesa. „Někteří lidé si ochočili divoká prasata natolik, že je krmí i z ruky, zatímco jejich soused se zvířete bojí. Prase pak může vyžadovat žrádlo od všech,“ zmínil Novotný.

Odchytové klece i zákaz vstupu do lesů. Jablonec přitvrzuje v boji s divočáky

Výskyt divokých prasat na prostranstvích mezi domy trápí okrajové části Jablonce už několik let, letošní rok je jejich výskyt ještě enormnější. Na magistrát dorazila i hromadná stížnost ve formě petice. Od 1. prosince jsou proto na tři měsíce uzavřené na noční hodiny lesy mezi Rádlem a Jabloncem. Kvůli odlovu a naháňkám se uzavřou i přes den, a to o vánočních svátcích od neděle 25. do úterý 28. prosince a od pátku 13. do pondělí 16. ledna 2023, vždy v čase od 18 hodin prvního do 6 hodin ráno posledního dne.

V případě, že by černá zvěř na území města bezprostředně ohrožovala zdraví či životy lidí, mohou zasáhnout a zvěř likvidovat i policisté a strážníci. „Jejich systematické zapojení ale není v současné době bez dalších opatření příslušných orgánů možná,“ doplnil Vratislav Pavlín z oddělení krizového řízení jabloneckého magistrátu.