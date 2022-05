Na dálnici D10 mezi Příšovicemi a Svijany dojde ke kompletní rekonstrukci mostu vedoucího přes dálnici, jejímž majitelem a investorem je Liberecký kraj.

Dálnice D10. Ilustarční foto. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

V pondělí 23. května zde dojde k částečnému omezení dopravy, kdy budou všechny čtyři jízdní pruhy zúžené. K úplné uzavírce dálnice, během níž proběhne demolice mostu, dojde od soboty 28. května od 17 hodin do neděle 29. května do 10 hodin. Doprava proto bude vedena objízdnou trasou po okolních komunikacích. Nový most bude dokončen v prosinci tohoto roku.