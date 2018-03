POZVÁNKA: Krakonoš přijede do Harrachova už po dvaasedmdesáté

Harrachov – A už se na to těší.

Příjezd Krakonoše. Ilustrační foto.Foto: Deník / Zbranek Petr

Je to neuvěřitelné, ale v sobotu 17. března se bude v Harrachově konat už 72. ročník akce s názvem Příjezd Krakonoše. Je to den, kdy přijede sám pán hor Krakonoš se svou věrnou družinou přivítat do Harrachova jaro. Podstatu této události se podařilo z dob minulých dochovat až do současnosti.

Krakonoše bude jako každý rok doprovázet rej masek, čertů, policajtů, mažoretek, hudebníků, lyžníků či živý velbloud, ale také hrabata Harrachova nebo sousedé z Jizerských hor duch Muhu a víla Izerína. Průvodu se může zúčastnit každý a nápadité masky jsou vítány. Na konci průvodu čeká návštěvníky celoodpolední kulturní program či soutěž o nejhezčí masku.